Fili Meridiani trionfa al Dardan Fest 2024

Un prestigioso riconoscimento internazionale premia il racconto di un’identità secolare.

Alla terza edizione dell’International Short Film & Documentary Festival – Dardan Fest, il documentario “COHA, Sguardo d’oriente in Arbëria” ha ricevuto il Special Award for Exceptional Storytelling and Excellence in Filmmaking.

Un tributo che conferma l’importanza e la qualità della narrazione visiva proposta da Fili Meridiani e EMIRA DIGITAL.

Il Dardan Fest, festival internazionale del cinema dedicato a documentari e cortometraggi, si è svolto dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 presso la Piramide di Tirana, in Albania.

Questa terza edizione ha presentato una maratona di film provenienti da tutto il mondo, selezionati per la loro capacità di riflettere le sfide e le trasformazioni della vita quotidiana.

Il festival rappresenta una piattaforma significativa per registi emergenti e professionisti, promuovendo la diversità culturale e l’innovazione nel cinema contemporaneo.

Girato nel cuore dell’Arbëria crotonese, a Carfizzi, COHA esplora la cultura e l’identità delle comunità arbëreshe nel sud Italia, evidenziandone le origini storiche legate alla diaspora albanese.

Il documentario racconta come, a partire dal XV secolo, gli albanesi si siano insediati in aree disabitate, creando colonie che hanno saputo conservare vive tradizioni linguistiche e culturali.

Al centro della narrazione c’è l’importanza della “Coha”, l’abito nuziale tradizionale delle donne arbëreshe, simbolo di identità e fedeltà.

Attraverso una descrizione dettagliata delle varie componenti della Coha, il documentario mette in luce la maestria artigianale e il significato profondo di questo abito, che non è solo un elemento di vestiario, ma un pilastro cerimoniale e rituale.

Il rituale della vestizione rappresenta un momento intimo e significativo, legato alla storia delle famiglie arbëreshe e al ruolo fondamentale delle donne nel preservare la loro cultura. COHA sottolinea anche l’importanza di salvaguardare queste tradizioni di fronte ai fenomeni di spopolamento e ai cambiamenti culturali.

Il progetto si distingue per la capacità di rievocare emozioni profonde, omaggiando con particolare attenzione le donne arbëreshe, custodi di un’eredità inestimabile. Il team creativo che ha reso possibile questo progetto è stato guidato alla regia da Ettore Bonanno e Ursula Basta, con il contributo fondamentale di Francesca Liuzzo alle riprese e al montaggio, affiancata dallo stesso Bonanno.

La direzione organizzativa è stata affidata a Fabio Spadafora, mentre la suggestiva versione del brano “Lule Lule” è stata interpretata dal pregevole cantautore e artista arbëresh Ciccio Mazza.

La voce narrante di Francesco Pupa, talento calabrese di Crotone, ha impreziosito i testi di Ursula Basta, mentre l’autenticità visiva è stata garantita dai costumi di Mariannina Leonetti e Caterina Amato.

Le interpreti, Francesca Basile e Giovannina Langellotti, nel ruolo di nonna e nipote, (sullo schermo e nella vita) hanno saputo emozionare il pubblico, mentre i sottotitoli in inglese sono stati curati da Kerin Fabiano.

Un sincero riconoscimento va anche a Maria Spadafora e Chiara Giudice per il loro prezioso supporto organizzativo. Questo documentario è un omaggio alle donne arbëreshe, un tributo al loro ruolo essenziale nella conservazione della nostra cultura.