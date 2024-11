Forza Italia di Santa Maria del Cedro: precisazioni del commissario cittadino Salvatore Francesco Adduci

In seguito alla pubblicazione di diversi articoli che riportano un’analisi politica sul gruppo consiliare “Insieme per il Futuro” e le posizioni di Forza Italia nel contesto locale, il commissario cittadino di Forza Italia a Santa Maria del Cedro (Cs), Salvatore Francesco Adduci, ha emesso un comunicato per chiarire la posizione del partito.

“Il presente comunicato si rende necessario in seguito alla pubblicazione di diversi articoli di stampa che riportano un’analisi politica che cita più volte Forza Italia, del gruppo consiliare ‘Insieme per il futuro’ di Santa Maria del Cedro. In primis mi preme specificare che come commissario cittadino di Forza Italia, in questa fase, non entrerò nel merito dei contenuti che riguardano gli attacchi al Sindaco di Santa Maria del Cedro, poiché rappresentano libere opinioni politiche di parte”.

Adduci ha poi ribadito la posizione di Forza Italia, sottolineando la necessità di evitare fraintendimenti: “È doveroso fare chiarezza al fine di evitare strumentalizzazioni e fraintendimenti su quella che è la posizione politica di Forza Italia a Santa Maria del Cedro”.

L’adesione al partito del capogruppo di “Insieme per il futuro”, Biagio Farace, è stata accolta positivamente, come conferma Adduci: “Apprendo con spirito positivo e propositivo la notizia che il Capogruppo di Insieme per il futuro, Biagio Farace, ha aderito al partito. Lo spirito liberale del nostro fondatore ci guida da sempre verso il confronto e verso il dialogo con tutte le anime politiche della nostra comunità e di quelle limitrofe”.

Adduci ha inoltre spiegato che, pur promuovendo la libertà di adesione, Forza Italia conta già diversi tesserati nell’attuale maggioranza consiliare: “Il principio di libertà di ogni persona ci ha spinti a non chiedere il tesseramento di nessun esponente politico di Santa Maria del Cedro, continueremo a non imporre nulla a nessuno, è opportuno però evidenziare che l’attuale maggioranza consiliare conta tra le sue fila diversi tesserati, i consiglieri comunali Silvio Sollazzo, Tonino Montesano e Sonny Guaglianone, gli assessori Pasquale Napolitano e Roberta Rizzo ed il Vice sindaco Stefano Adduci”.

Il commissario cittadino ha infine espresso il sostegno dei vertici provinciali e regionali al Sindaco e agli amministratori di Forza Italia: “Ribadisco l’appoggio e la fiducia dei vertici provinciali e regionali di partito nei confronti degli amministratori forzisti dell’attuale maggioranza, e di conseguenza al Sindaco”.