Gelato gratis per tutti a “La bottega del gelato”

Manca poco alla FESTA DEL GELATO🍦🥳

Sabato 5 ottobre dalle 16:30 alle 17:30 ti ricordiamo che il gelato sarà GRATIS!

Dalle 17:30 alle 22:00 continuerà ad essere GRATIS per i bambini che non superano 1,40😍

Ti aspettiamo perché ci saranno tante, tantissime sorprese!⏳

Un evento speciale per tutti gli amanti del gelato a Reggio Calabria: il locale “La Bottega del Gelato” pomeriggio di sabato 5 Ottobre, dalle ore 16:30 alle 17:30 distribuirà gelato gratis per tutti.

Ma la festa del gelato continuerà fino a sera: dalle 17:30 alle 22 il gelato sarà gratuito per tutti i bambini alti al di sotto dei 140 cm.

La “Festa del gelato” è un’ opportunità imperdibile per assaporare le diverse varietà di gelato creato con ingredienti freschi e di alta qualità, frutto di ricette tradizionali e innovativa ricerca, che ha portato al conseguimento del premio “Migliori Gelaterie d’Italia 2024”.

“Questo premio rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio – ha dichiarato la Titolare Francesca Morabito – È il risultato del lavoro instancabile di tutto il nostro staff, che ogni giorno si impegna per offrire il meglio ai nostri clienti”.

La Bottega del Gelato offre una vasta gamma di gusti, dai classici come nocciola e cioccolato, fino ad arrivare a combinazioni più audaci e stagionali, che riflettono le eccellenze del territorio calabrese. Non sono solo i sapori a fare la differenza, ma anche l’attenzione al servizio, che si distingue per la cortesia e la disponibilità.

Il riconoscimento “Migliori Gelaterie d’Italia 2024” è riservato solo a quelle gelaterie che si contraddistinguono per qualità, innovazione e passione nel mestiere, ed è promosso da una giuria di esperti del settore. La Bottega del Gelato ha superato le aspettative, ottenendo un posto d’onore in questa selezione rinomata.

Chi sarà in città il giorno della festa potrà quindi approfittare dell’occasione per gustare un gelato gratis e celebrare insieme a La Bottega del Gelato un successo che mette Reggio Calabria nel circuito delle migliori destinazioni del gelato artigianale italiano.