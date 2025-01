Geologia e cultura per i più piccoli, a Pallagorio prende il via il laboratorio educativo promosso da Fili Meridiani

Pallagorio si prepara ad accogliere un’iniziativa che unisce scienza e cultura: il laboratorio di geologia per bambini e ragazzi, promosso da Fili Meridiani APS e curato dalla geologa Simonetta Ceraudo.

L’attività, che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela del territorio, si svolge con il patrocinio dell’Ordine dei Geologi della Calabria. Domenica 2 febbraio alle ore 15.00 presso la sala dell’Indipendent di Pallagorio si terrà l’Open Day.

Il laboratorio rappresenta un’opportunità unica per avvicinare i più giovani al mondo della geologia. Attraverso un approccio pratico e coinvolgente, i partecipanti potranno scoprire le dinamiche naturali che modellano il territorio, sviluppando consapevolezza ambientale e curiosità scientifica.

Simonetta Ceraudo, geologa esperta e divulgatrice scientifica, guiderà i giovani partecipanti in un viaggio alla scoperta de territorio e delle sue ricchezze. Le attività comprenderanno anche momenti di esplorazione del paesaggio locale, come i Diapiri Salini di Zinga.

“Questo laboratorio nasce dalla volontà di avvicinare i ragazzi al mondo della geologia, una scienza che non si limita a spiegare i fenomeni naturali, ma che ci insegna a leggere e rispettare il nostro territorio. Attraverso un approccio pratico e interattivo, vogliamo trasmettere l’importanza di preservare il nostro ambiente,” spiega Simonetta Ceraudo.

Una delle novità principali del laboratorio è l’integrazione di attività in lingua arbëresh, una scelta che valorizza il patrimonio culturale locale e si inserisce nell’approccio educativo del metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning). Ettore Bonanno, di Fili Meridiani, sottolinea:

“L’introduzione della lingua arbëresh nelle attività del laboratorio rappresenta un’occasione per promuovere la nostra identità culturale mentre insegniamo contenuti scientifici. Il metodo CLIL ci permette di unire l’apprendimento della geologia con la salvaguardia di una lingua storica, creando un’esperienza educativa unica che combina scienza e tradizione.”

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, che ne ha riconosciuto il valore scientifico e culturale. Rosanna Panebianco, rappresentante di Fili Meridiani, ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione:

“Questo laboratorio non è solo un’occasione per insegnare la geologia, ma rappresenta anche un modo per rafforzare il legame tra i giovani e il loro territorio. Attraverso l’educazione scientifica e il recupero delle tradizioni arbëresh, vogliamo stimolare una nuova consapevolezza, affinché i ragazzi crescano con un profondo rispetto per l’ambiente e per le loro radici culturali.”

Con questa iniziativa, Pallagorio si conferma un luogo dove scienza e cultura si incontrano per costruire percorsi di educazione innovativi, capaci di ispirare le nuove generazioni a prendersi cura del loro territorio.