Germano Presta conquista il pubblico con “Come Montale”

di Nicoletta Toselli

Roma, 19 gennaio 2025 – Il singolo “Come Montale” di Germano Presta, rilasciato il 23 novembre 2024, ha già riscosso un notevole successo su tutte le piattaforme digitali, tra cui iTunes e Spotify. Il brano ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica per la sua capacità di intrecciare sonorità moderne con testi profondi e poetici, ispirati al grande Eugenio Montale.

La collaborazione con il direttore artistico Matteo Tateo e il produttore Domenico Puglisi ha contribuito a creare una produzione musicale di alta qualità, consolidata dal lavoro di mix e mastering di MC Music Production. L’arte visiva che accompagna il singolo, curata da Anthony Pucci, aggiunge un ulteriore livello di espressività, rafforzando l’impatto complessivo del progetto.

Dopo il lancio, “Come Montale” ha scalato le classifiche digitali, diventando uno dei brani più ascoltati e condivisi del momento. Germano Presta ha dimostrato di essere una delle voci emergenti più promettenti della scena musicale italiana, con una capacità unica di fondere musica e poesia in un modo che risuona profondamente con gli ascoltatori.

“Come Montale” è solo l’ultimo tassello di una carriera in ascesa per Presta, che continua a conquistare pubblico e critica grazie al suo stile unico e alla capacità di fondere poesia e musica. Il singolo segue la pubblicazione di “Lilly”, rilasciato il 26 aprile 2023 su tutte le piattaforme, che ha riscosso un notevole successo tra gli ascoltatori.

In un’intervista recente, Presta ha dichiarato: “Questo brano è un omaggio alla letteratura e alla bellezza della parola. Ho voluto esplorare temi universali attraverso una lente moderna, creando una connessione tra passato e presente.”

I fan possono aspettarsi ulteriori novità da Germano Presta, che ha anticipato l’uscita di altri progetti musicali nel corso del 2025. Con il suo talento e la sua dedizione, Presta si conferma una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano contemporaneo.