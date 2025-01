Giovani astronomi crescono, il Sindaco metropolitano Falcomatà: “In bocca al lupo ai nostri ragazzi che si preparano alla gara interregionale dei campionati italiani di Astronomia”

“Un grande in bocca al lupo ai 230 ragazzi della Calabria, per la stragrande maggioranza provenienti dal territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si accingono a partecipare alla seconda fase dei Campionati Italiani di Astronomia”. E’ quanto afferma il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà augurando buon lavoro agli studenti che nei prossimi 26 e 27 febbraio affronteranno la gara interregionale che darà l’accesso alla finale di maggio che si svolgerà presso il Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” di Teramo. I nomi dei ragazzi ammessi sono stati pubblicati proprio in queste ore.

Alla XXIII edizione hanno aderito 47 scuole della Calabria, per un totale di 3517 studenti, su questi numeri, di poco inferiori agli anni precedenti, ha influito il dimensionamento scolastico, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado.

“Il nostro territorio – afferma il sindaco Falcomatà – conferma l’attenzione della scuola e delle istituzioni nei confronti di una disciplina, l’astronomia, che, seppur non in ambito curriculare, attrae e appassiona sempre più i nostri ragazzi, anche e soprattutto grazie al lavoro meritorio portato avanti dal nostro Planetarium Pythagoras, dalla Professoressa Angela Misiano e da tutto il suo staff, che da lungo tempo operano in maniera instancabile e molto proficua al servizio della comunità metropolitana, in particolare dei più giovani, consentendo a tante generazioni di studenti di innamorarsi delle materie scientifiche ed in particolare dell’Astronomia”.

“Siamo felici quindi che i nostri ragazzi si siano candidati in tanti in questa prestigiosa competizione, la cui finale abbiamo peraltro avuto l’onore di ospitare proprio a Reggio Calabria lo scorso anno. Reggio Calabria si pone sempre più al centro del circuito scientifico nazionale ed internazionale, in particolare per ciò che riguarda i giovani, l’attività di divulgazione ed il mondo della scuola”.

Le gare interregionali, della durata di due ore e mezza, si svolgeranno simultaneamente in tutta l’Italia e consisteranno in una prova scritta dedicata alla risoluzione di problemi di Astronomia, Astrofisica e Cosmologia elementare. La prova interregionale, per i residenti in Calabria, si svolgerà proprio a Reggio Calabria, presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”.

Mercoledì 26 febbraio svolgeranno la prova gli allievi della categoria Junior 1, mentre giovedi 27 febbraio sarà la volta delle categorie Junior2, Senior e Master. La Giuria regionale, per la Calabria, è costituita da docenti dell’Università della Calabria ed è presieduta dal professore Pierluigi Veltri, già ordinario di Astrofisica.

I Campionati di Astronomia sono un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ed organizzati dalla Società Astronomica Italiana (SAIt) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica. I Campionati rientrano nel programma delle eccellenze e la Società Astronomica Italiana è tra i soggetti esterni accreditati per collaborare con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la realizzazione di questo programma.

Il comitato organizzatore nazionale, al fine di consentire ai giovani di affrontare la seconda fase con serenità ed un’adeguata preparazione, organizza, a livello nazionale, in remoto, corsi di preparazione in cui verranno affrontati tutti gli argomenti oggetto della prova. Il Planetario si rende disponibile per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario. I nominativi degli ammessi, con le relative scuole di appartenenza, possono essere visionati sul sito ufficiale dei Campionati di Astronomia https://www.campionatiastronomia.it.