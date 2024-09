Giovanni Manoccio fa visita alle scuole di Acquaformosa

In occasione dell’apertura delle scuole, il Presidente del Associazione Don Vincenzo Matrangolo, Giovanni Manoccio, ha donato al dirigente scolastico e ai docenti delle scuole dell’obbligo di Acquaformosa il libro di Maurizio Alfano “In nome della Razza e del popolo sovranista” edito dalla casa editrice “Sensibili alle foglie”.

«Questo afferma Manoccio rappresenta un gesto simbolico per apprezzare lo sforzo quotidiano e il ruolo insostituibile della scuola e dei docenti nella inclusione scolastica e sociale dei nostri ospiti dei progetti SAI.

Acquaformosa continua mantiene il presidio scolastico con le iscrizioni dei ragazzi provenienti da 3 continenti e da 15 nazioni che oggi hanno colorato di speranza la scuola assieme ai ragazzi del paese.

Ogni docente aggiunge svolge un ruolo fondamentale per il loro inserimento e per non far chiudere una Istituzione educativa come la scuola, del resto Acquaformosa da oltre 2 decenni si contraddistingue nelle battaglie sociali e politiche a difesa della scuola, lotte e battaglie che sono iniziate nel lontano 2008 con l’iscrizione dei nonni a scuola e con l’ormai famoso docu-film “Per chi suona la campanella” che è stato l’emblema della resistenza e della restanza nelle aree interne del meridione d’Italia».