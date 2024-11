Golosaria Milano 2024, premio all’eccellenza di Opificio Calabria

Opificio Calabria, azienda calabrese con sede a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, e specializzata nella produzione e trasformazione di fichi e cedro, è stata premiata tra i 100 produttori che incarnano al meglio il tema di quest’anno di Golosaria Milano: “Territori, identità e futuro”.

La premiazione è avvenuta oggi, sabato 2 novembre 2024, alla Fiera Milano Rho che, fino a lunedì 4 novembre, ospita la 19esima edizione della rassegna che celebra l’eccellenza enogastronomica italiana.

Le 100 aziende premiate saranno recensite nell’edizione 2025 della rinomata guida “Il Golosario”, sulla quale appariranno con l’icona dei Campioni della 26esima edizione.

A ritirare il premio consegnato da Paolo Massobrio, fondatore di Golosaria, e da Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro della Regione Calabria, erano presenti due dei tre soci di Opificio Calabria, Francesca Miraglia e Marco Cirelli.

Il terzo è Giovanni Marino. “Nel tema di Golosaria di quest’anno c’è scritta la nostra stessa storia fanno sapere i produttori calabresi. Siamo molto legati al nostro territorio di appartenenza e la nostra produzione è molto identitaria, essendo basata in particolare su due prodotti tipici di Santa Maria del Cedro.

Infine, abbiamo intrapreso questa strada, anche rinunciando a carriere in altri ambiti, con l’intenzione di costruire un futuro solido per noi e per i nostri collaboratori.

Insomma concludono il tema di quest’anno ce lo sentiamo cucito addosso”.

La partecipazione a Golosaria è stata inoltre l’occasione per esporre la propria produzione al vasto pubblico dei 17.000 metri quadrati del padiglione 5 di Fiera Milano Rho: dai fichi secchi al cedro candito, passando per melasse e confetture, realizzati con ingredienti naturali coltivati in prima persona e trasformati nel laboratorio aperto nel centro storico di Santa Maria del Cedro.