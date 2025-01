Gospel Italian Singers a Caulonia il 7 gennaio per la rassegna del Centro Teatrale Meridionale

Continua il programma della XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024/2025, messo a punto dal Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, che sta ricevendo vivo apprezzamento da parte del pubblico calabrese.

Il cartellone del CTM farà tappa il prossimo 7 gennaio 2025 a Caulonia, con Gospel Italian Singers, per la direzione musicale del maestro Francesco Finizio, che vedrà la partecipazione di due grandi artisti internazionali Akemda e Prince Aka, che si esibiranno alle ore 21.00 presso l’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino” di Caulonia Marina.

Gospel Italian Singers nasce dalla passione per la musica che emoziona e unisce, portando sul palco l’energia e la forza della tradizione gospel. È un viaggio sonoro che mescola i canti spirituali afroamericani con brani moderni, offrendo al pubblico un’esperienza unica di speranza, gioia e spiritualità.

Ogni performance è arricchita dalla presenza di una band dal groove irresistibile, che insieme al coro crea un’armonia coinvolgente e travolgente.

Il coro ha, inoltre, l’onore di ospitare le voci uniche di Akemda e Prince Aka, che con il loro carisma daranno un ulteriore tocco di autenticità e magia allo spettacolo.

Ogni esibizione è un incontro di cuori e voci, dove la musica diventa un inno alla vita e alla bellezza della condivisione.

La scaletta prevede, tra i brani più famosi: Joy, I believe i can fly, Jesus, what a wonderful world, Ain’t no mountain, Oh happy day, Silent night, The Christmas song.

Un’atmosfera unica per una serata da vivere e da ricordare, e per chiudere in bellezza le festività natalizie.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Caulonia ed è co-finanziato con Risorse PAC 2014-2020- Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.