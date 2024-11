Grande partecipazione a Frascineto per la prima giornata di screening del diabete e misurazione arteriosa

Massiccia partecipazione alla prima giornata di screening gratuito del diabete e misurazione arteriosa, effettuati 90 controlli tra adulti e bambini.

L’iniziativa, è stata promossa dal Comune di Frascineto, da Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese, in collaborazione con il Club Lions, Reparto Pediatrico, Croce Rossa Italiana di Castrovillari, l’Associazione Italiana Lions per il diabete e la locale Farmacia Calabrese – Groppa.

Alla giornata, che si è tenuta presso il centro informativo di Eianina, hanno preso parte tra gli altri, il sindaco, Angelo Catapano, i consiglieri comunali, Elena Miranda, Francesco Sancineto, Andrea Zaccaro e l’assessore Gennaro De Paola.

Il supporto sanitario, è stato fornito dalla dottoressa Filomena Andreina Stamati e dalla dottoressa Mirella Petrisano, dell’Unità Pediatrica dell’Ospedale di Castrovillari, dalla dottoressa Mariangela Policastro, dell’Emodialisi di Castrovillari, dalla dottoressa Filomena Ferrari, dalla dottoressa Mariagrazia Mainieri, della Croce Rossa Italiana, dai volontari dello stesso sodalizio, del Kivanis Club della città del pollino e da personale infermieristico.

L’iniziativa, è stata finalizzata all’affiancamento e sostegno alla cittadinanza, per stili di vita orientati alla prevenzione.

I test proposti, sono stati relativi ad aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio. Non sono mancati, iniziative informative ed educazionali a sostegno e completamento della campagna, a beneficio sia della popolazione generale nonché dei pazienti e degli operatori sanitari.

La consigliera comunale della cittadina arberesh, Elena Miranda, ha affermato: “questo appuntamento, si inserisce in una programmazione complessiva per la tutela della salute pubblica, soprattutto per le fasce più deboli della cittadinanza, mettendo a disposizione gratuitamente strutture e professionisti del settore.

Grazie al controllo periodico dei valori nel sangue di colesterolo, glicemia e a quello della pressione arteriosa, è possibile cogliere segnali precoci di ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, che comportano un aumento del rischio di insorgenza di molte patologie gravi, soprattutto di tipo cardiovascolare.

Infine, ma non per ultimo, un ringraziamento va a quanti hanno contribuito all’ottima riuscita della giornata”.