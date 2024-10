Grande successo a Scalea per il campionato Mondiale di Pizza Piccante

Record di partecipanti alle competizioni, decine di espositori commerciali, centinaia di presenze turistiche, momenti di inclusione e dedicati al sociale, una vasta eco sui media territoriali.

Sono gli elementi salienti della 23esima edizione del “Campionato Mondiale di Pizza Piccante”, organizzato dal Movimento Pizzaioli Italiani (MPI) e andato in scena a Scalea, martedì 22 e mercoledì 23 ottobre 2024, presso il San Domenico Family Hotel. L’evento ha goduto della partnership istituzionale del Comune di Scalea e del Gal Riviera dei Cedri, e della collaborazione tecnica di Scuola Italiana Pizzaioli, Pizza Girls, la guida Peperoncino Rosso, ed Accademia Internazionale del Peperoncino.

Soddisfatti gli organizzatori per una edizione andata oltre ogni più rosea aspettativa: “In effetti ci contavamo – ha detto Franco Matellicani, presidente del Movimento Pizzaioli Italiani –, perché siamo ormai consapevoli di quanto questo evento si sia radicato nel ‘nostro’ mondo e che, di anno in anno, attira sempre più curiosi, non solo addetti ai lavori che, presso l’area commerciale dell’evento hanno potuto intensificare le relazioni commerciali tra loro oltre a promuoversi presso i visitatori”.

“Sono stati due giorni intensi – aggiunge Roberto Mandarano, direttore commerciale e artistico del MPI –, ma tutto è filato liscio grazie allo sforzo della struttura organizzativa. Soprattutto, siamo soddisfati della folta partecipazione delle delegazioni italiane ed estere ed estremamente grati per l’attenzione mediatica che è stata riservata all’edizione 2024. Sottolineo le migliaia di visualizzazioni che hanno riguardato le dirette offerte al pubblico social dai nostri media partner”.

Matellicani e Mandarano, che hanno curato in prima persona gli eventi 2024, rilanciano la manifestazione e promettono importanti novità in vista dell’edizione 2025.

La competizioni, suddivise per categorie, sono state animate da pizzaioli professionisti provenienti dall’Italia e da India, Francia, Spagna, Gran Canarie, Bulgaria, Estonia solo per citare alcuni Paesi ospitati. Ecco tutti i vincitori di ogni singola categoria, decretati dalle apposite giurie composte da esperti del settore, della ristorazione e della nutrizione.

Pizza Tonda Classica: Luigi Zampina

Pizza in Teglia: Domenico Sancamillo

Pizza in Pala: Luigi Zampina

Pizza senza Glutine: Donato Todaro

Pizza Dessert: Maria Rosa Fontana

Pizza Napoletana: Francesco Duina

Coppa del Mondo a Coppia per Nazioni: Italia con la coppia Zampina-Correnti

Coppa Italia a Coppia per Regioni: Piemonte con la coppia Conidi-Marmo

Squadra Pic: Alchimisti del Gusto (Polimeni, Zampina, Correnti, Paolino, Sancamillo, Passarelli)

The king of Spicy Pizza: Luigi Zampina, premiato da Maria Rosaria Silvestri co-proprietaria del San Domenico Family Hotel di Scalea.

Questi, inoltre, i vincitori nelle gare di abilità:

Pizza più Veloce: Michele Rizzi

Pizza più Larga: Giuseppe Costarella

Free Style: Vincenzo Camonita

Miglior pizzaiolo estero: Daniele Carruba

Come ampiamente preannunciato, il Campionato Mondiale di Pizza Piccante è stato caratterizzato da momenti dedicati a temi ritenuti fondamentali dal MPI, come il sociale e l’inclusione.

Particolarmente significativi sono stati i momenti, vissuti nel corso della prima giornata, con i protagonisti di “Regala un Sorriso con una Pizza”, progetto di Autismo Campania Onlus dedicato a giovani e non che vivono questa problematica, provenienti da Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e che si sono messi alla prova, preparando le loro pizze e sottoponendole ai giudici.

In ambito sociale, inoltre, si è rinnovata la tradizione del “Trofeo Memorial Filippo Matellicani”, in onore del “King”, strappato agli affetti dei cari nel 2018 da una leucemia fulminante. A trionfare è stata, Rocio Marquina Martineze proveniente dalla Spagna e premiata da Giovanna Fondacaro e Lidia Matellicani, rispettivamente madre e sorella di Filippo. L’ammontare del ricavato dalle iscrizioni a questo particolare torneo è stato devoluto in beneficenza a una associazione di volontariato scelta dal MPI.

Di particolare importanza anche il concorso Allievo Pizza Chef Emergente, riservato agli studenti degli istituti alberghieri partecipanti e che ha visto la vittoria della squadra dell’Istituto professionale di stato per i servizi di enogastronomia e ospitalità Alberghiera (Ipseoa) Karol Wojtyla di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Al secondo posto gli alunni dell’Alberghiero “Einaudi” di Lamezia Terme. Terzi, pari merito, gli istituti alberghieri calabresi di Acri e Praia a Mare, e quelli lucani di Potenza e Maratea.