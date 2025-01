Grande successo per il capodanno in piazza a Cittanova

Un giorno indimenticabile, vissuto nel segno della partecipazione e del divertimento, che è già diventato un pezzo di storia positiva del paese.

Per la Comunità di Cittanova il Capodanno 2025 è stato soprattutto gioia, calore e coinvolgimento: celebrazione della speranza diventata, d’improvviso, abbraccio collettivo.

Un sorriso sul nuovo anno che vale come buon auspicio per per il futuro. Il grande concerto di Cosimo Papandrea ha coinvolto migliaia di persone, trasformando piazza Calvario nel teatro di una festa popolare memorabile.

Il giusto coronamento di un percorso iniziato ad inizio di dicembre e culminato proprio con l’evento del primo gennaio.

L’evento, che ha visto esibirsi uno dei grandi interpreti della musica calabrese d’autore, è stato realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco.

Un tassello suggestivo inserito nel mosaico di un programma natalizio composto da oltre trenta appuntamenti, tra identità, tradizione, musica, enogastronomia, giochi e solidarietà, e che proseguirà anche oggi con l’evento “Tutti insieme per il Natale” previsto nelle ore pomeridiane in viale Regina Elena.

Prima dello spettacolo di Papandrea, il Sindaco avv. Domenico Antico ha voluto salutare la Comunità di Cittanova rinnovando gli auguri per un felice e sereno 2025.

«La piazza gremita, la gioia e il clima di festa che respiriamo in questo primo dell’anno sono segnali importanti per la nostra Comunitàha affermato. Abbiamo vissuto giornate magnifiche, tra eventi, attività e percorsi culturali, che hanno raccolto il consenso concreto di un pubblico ampio e proveniente dall’intero territorio.

Vedere Cittanova di nuovo viva e piena di gente è un fatto che ci inorgoglisce e che infonde fiducia sul nostro progetto amministrativo».

«Abbiamo creduto fermamente nella collaborazione tra Comune, Amministrazione, Associazionismo e tessuto imprenditoriale ha proseguito il Primo Cittadino consapevoli del fatto che solo facendo rete è possibile costruire il futuro del nostro amato paese.

Cittanova rinasce se ciascuno di noi si assume un pezzo di impegno civico e se, collaborando, si opera tutti nella direzione della crescita condivisa. Abbiamo investito da subito su questi valori e i fatti ci stanno dando ragione.

Per settimane abbiamo visto lavorare Associazioni, Parrocchie, Scuole ed esercenti nel solco di un programma

natalizio di qualità e davvero intenso. Migliaia di persone, e tra questi moltissimi giovani, hanno popolato vie, strade e luoghi, vivendo bellezza e colore di un paese che chiede una nuova prospettiva di speranza rivolta al riscatto».

Il Sindaco avv. Domenico Antico ha poi concluso: «Dal nostro insediamento abbiamo avviato un lavoro intenso che guarda al rilancio di Cittanova come priorità assoluta. È una strada dura e costellata di difficoltà che stiamo affrontando con entusiasmo, dedizione e amore viscerale per il paese.

In tanti stanno apprezzando questo progetto perché costruito sull’ascolto, la partecipazione, il coinvolgimento e la collaborazione.

Ringrazio, uno per uno, gli Assessori, i Consiglieri e quanti stanno lavorando senza sosta per la realizzazione

di un vero e proprio sogno.

Un sogno che vogliamo trasformare in realtà e che vede i Cittanovesi finalmente liberi di realizzarsi qui, non più costretti a lasciare questa terra per mancanza di occupazione.

Vogliamo un paese vivo, dove i giovani trovano cittadinanza e futuro, dove la dignità e la sicurezza del lavoro tornano al centro del modello sociale. Questa è la Cittanova che vogliamo realizzare.

Con il contributo di tutti ci sorprenderemo a realizzare l’impossibile.

Il cammino è appena iniziato e i cittadini hanno già dimostrato, con l’impegno e l’entusiasmo, la loro voglia di partecipare alla costruzione di un paese nuovo».

L’Ufficio Stampa