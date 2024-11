Graziano di Natale: con il nuovo orario ferroviario disagi in vista per i pendolari della tratta Paola-Cosenza

Paola – La rete ferroviaria calabrese è nuovamente al centro delle polemiche. L’annuncio della cancellazione del treno regionale 5589 delle 6:51 da Paola a Cosenza, a partire dal prossimo 20 gennaio, ha scatenato l’allarme tra migliaia di pendolari che quotidianamente utilizzano questa tratta per raggiungere il posto di lavoro o l’università.

Graziano Di Natale, già consigliere regionale della Calabria, ha espresso la sua profonda preoccupazione per questa decisione, sottolineando come comporterà gravi disagi per tutti coloro che devono essere a Cosenza entro le 7:30.

“Il nuovo orario – afferma Di Natale – prevede la partenza del primo treno da Paola solo alle 7:18, con arrivo a Cosenza alle 7:40. Considerando che la stazione non è ubicata nel centro città, molti pendolari arriveranno in ufficio o a lezione con notevole ritardo“.

La cancellazione del treno delle 6:51, secondo quanto emerso, sarebbe motivata dall’introduzione di un nuovo treno con percorrenza diretta da Reggio Calabria a Cosenza, che non effettuerà fermata a Paola. Una scelta che, pur potendo migliorare la velocità del collegamento per alcuni utenti, penalizza fortemente i pendolari della tratta Paola-Cosenza, che si vedranno costretti a subire ritardi e disagi quotidiani.

“È inaccettabile che i pendolari calabresi debbano subire continui disservizi e veder compromessa la propria qualità della vita – continua Di Natale -. Un servizio ferroviario efficiente e puntuale è un diritto di tutti i cittadini, e non può essere sacrificato in nome di scelte che penalizzano le esigenze di una vasta fetta della popolazione“.

La notizia della cancellazione del treno ha suscitato un’ondata di proteste tra i pendolari, che chiedono alle istituzioni competenti di intervenire con urgenza per ripristinare il servizio e garantire un trasporto pubblico adeguato.

La situazione della rete ferroviaria calabrese è ormai critica. Ritardi, cancellazioni e sovraffollamento sono all’ordine del giorno, mettendo a dura prova la pazienza e la comprensione dei viaggiatori. È necessario un intervento deciso da parte delle istituzioni per migliorare la qualità del servizio e garantire ai cittadini il diritto alla mobilità.

