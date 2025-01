Gruppo Red su scuola Boccioni a Gallico “impegnati 3 milioni di fondi Por Fesr, mai più centro raccolta per i migranti”

E’ stato approvato in giunta il progetto definitivo ed esecutivo che impegna 3 milioni di euro di fondi POR FESR destinati alla Scuola Boccioni e necessari per l’adeguamento sismico della struttura con demolizione e costruzione del plesso.

L’idea dell’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà è quella di rendere fruibile e sicuro un plesso che non dovrà mai più essere usato per ospitare migranti in condizioni di enorme difficoltà e disagio per tutti i cittadini residenti della zona

queste le dichiarazioni del movimento politico R.E.D. e del Vice Sindaco della città Metropolitana Carmelo Versace e dei consiglieri comunali di Reggio Calabria Avv Antonino Castorina e Filippo Burrone Capogruppo a Palazzo San Giorgio

L’intervento previsto e voluto dall’amministrazione comunale contempla anche i successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici della scuola di via Casa Savoia facendo si che la struttura tornerà presto alla sua destinazione originaria.

Il prossimo step sarà il bando per l’affidamento dei lavori e la necessità che rivendichiamo come priorità che è quella di evitare che palestre scolastiche, scuole e centri di socialità vengano destinate a strutture di accoglienza che meritano altri servizi ed altre strutture.

Lo dichiarano Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone esponenti di R.E.D.