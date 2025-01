Il 26 gennaio arriva l’8° appuntamento della IX edizione della Stagione concertistica Città di Corigliano-Rossano.

Domenica 26 gennaio, presso il Castello Ducale concludiamo la nona Edizione della Stagione Concertistica con un concerto di grande bellezza con la “Paisiello Dixie Jazz Band”.

L’evento, inserito nella kermesse organizzata dall’Istituto musicale Chopin diretto dal M° Giorgio Luzzi in collaborazione con il Conservatorio Paisiello di Taranto e con il supporto dell’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, e con il sostegno delle associazioni “Sinergie”, “Pro Loco Città di Corigliano”, “Castello di Corigliano Calabro”, “White Castle”, Poesia e d’intorni”, “Viva La Vida” di Sibari e di alcuni partner commerciali, avrà inizio alle ore 19.00 con ingresso libero.

Un concerto a dir poco “leggendario” che regalerà momenti indimenticabili per chi ama il jazz e lo stile New Orleans. Con il termine Dixieland viene infatti definito il particolare modo di suonare lo stile New Orleans Jazz da parte dei “bianchi”; discendente direttamente da quello stile può essere considerato un primo periodo iniziale del jazz.

La Paisiello Dixie Jazz Band nasce dall’incontro di un gruppo di amici, prima che colleghi, docenti virtuosi del proprio strumento presso il Conservatorio “Paisiello” di Taranto, animati da una voglia continua di esplorare tutti i generi musicali. Ne fanno parte: Giampiero Frulli, pianoforte; Francesco Favale, sassofono tenore; Antonio Ricciardi, trombone; Gabriele Maggi, batteria; Nicolò Pantaleo, sax soprano; Leonardo Calabria, tromba; Andrea Pino, contrabbasso. In programma, ai brani originali si affiancano anche arrangiamenti di celebri melodie, con lo stile fresco e vivace del “dixieland” che ne esalta i temi.

Imperdibile tappa conclusiva della stagione concertistica jonica che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni.

In realtà, ci sarà da recuperare un appuntamento, “La Serva Padrona” opera buffa di Giovanni Pergolesi, non andato in scena lo scorso 12 gennaio e che dovrebbe essere recuperato a febbraio.