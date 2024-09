Il Comune di Melicucco annuncia la conclusione dell’iniziativa ambientale “E’ tempo di viaggiare..!”

Il mondo cambia con il tuo impegno

Il Comune di Melicucco è lieto di annunciare la conclusione di un’importante iniziativa volta a valorizzare e premiare l’impegno dei cittadini per la sostenibilità ambientale. Grazie alla collaborazione con EcoReversa è stata promossa una campagna di sensibilizzazione che ha messo al centro il contributo attivo della comunità nell’utilizzo dell’ecocompattatore situato in Via Teresa Napoli Romano.

Come riconoscimento per l’impegno dimostrato è stato assegnato un voucher per un “soggiorno vacanza” ai cittadini che si sono distinti per la loro partecipazione. Questo premio simbolico vuole ringraziare chi, con senso di responsabilità e attenzione verso l’ambiente, ha sostenuto concretamente il progetto contribuendo a migliorare la qualità del nostro territorio.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo nella promozione della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, dimostrando come ogni azione, anche la più semplice, possa generare un impatto positivo sul futuro della nostra comunità. Ogni gesto compiuto dai nostri cittadini è un tassello fondamentale per costruire un domani più verde e consapevole.

Congratulazioni al vincitore del voucher “Soggiorno Vacanza”, Samuele Franco, selezionato durante l’estrazione pubblica tenutasi giovedì 5 settembre 2024 alle ore 12:00 presso la Sala Consiliare “Nicola Vincenzo Mercuri” del Comune di Melicucco e premiato dal Sindaco, ing. Francesco Nicolaci.

Il mondo cambia con il tuo impegno.