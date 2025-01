Il cordoglio del sindaco di Paola, Giovanni Politano, per la scomparsa di Pino Chianello

π‚πŽπ 𝐏𝐈𝐍𝐎 π‚π‡πˆπ€ππ„π‹π‹πŽ 𝐒𝐄 𝐍𝐄 𝐕𝐀 𝐔𝐍 ππ„π™π™πŽ 𝐃𝐄𝐋 ππŽπ’π“π‘πŽ π‚π”πŽπ‘π„ e della storia imprenditoriale, sportiva e sociale della nostra CittΓ .

Una scomparsa che ci addolora e che lascia un vuoto incolmabile in noi tutti. E credetemi , non sono parole di circostanza. Non potranno mai esserlo, soprattutto per ciΓ² che ha rappresentato Pino e per ciΓ² che ha fatto, per la nostra ComunitΓ , nello sport, nell’ambito sociale e sotto l’aspetto imprenditoriale.

Un impegno costante, serio, concreto, umano, che lo ha visto sempre in prima linea, sempre pronto ad affrontare nuove sfide e sempre a sostegno dei piΓΉ deboli.

Un esempio di caparbietΓ e di valori, che ci accompagnerΓ nel tempo.

A Lui va il nostro dolce ricordo. Alla Sua Famiglia ed ai suoi collaboratori, l’abbraccio di tutti i Paolani.