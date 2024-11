Il fashion designer Claudio Greco riceve la “Medaglia d’Oro Calabria 2024” a Roma

Si è tenuta il 30 ottobre la 56esima edizione della “Festa Calabresi nel Mondo” che ha visto l’Associazione Brutium di Gemma Gesualdi premiare tanti volti calabresi.

L’Associazione, che ha lo scopo non solo di valorizzare cultura e tradizioni della Regione ma soprattutto di creare una forte rete di corregionali in Italia e nel mondo, ha selezionato ventuno eccellenze calabresi che si sono distinte per merito in diversi ambiti.

Tra i premiati il fashion designer Claudio Greco.

Un altro importante riconoscimento per il noto stilista, che si aggiunge ai tanti successi dell’ultimo anno.

<<Ricevere un premio è sempre una grande emozione, ma ricevere una medaglia per la mia terra è per me un onore immenso, ringrazio Gemma Gesualdi per questo prezioso riconoscimento>> ha dichiarato Greco.

Non è sfuggita ai microfoni della stampa presente qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni, sarà infatti nuovamente nella Capitale in due occasioni, il 18 e il 26 novembre, durante le quali saranno presenti volti noti dello spettacolo, del mondo del giornalismo e del business.

Tuttavia, gli impegni dell’estroso stilista non finiscono qui, è in preparazione un importante evento che lo vedrà ospite a Parigi dell’Ambasciata italiana.

L’affermazione e l’affetto della popolazione sono sempre stati uno stimolo per il noto fashion designer, che non si è mai fatto sopraffare dalla fama raggiunta ma ne ha tratto ulteriori stimoli e ispirazioni.