Il garante Marziale presente all’open school della Carducci – Da Feltre “un’istituto d’eccellenza”

“La scelta della scuola per i propri bambini è molto importante, perché significa mettere le loro vita in mano ad insegnanti, a gente cioè chiamata a lasciare il segno, e il segno lo si può lasciare in tanti modi”.

E’ quanto ha detto il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, partecipando all’Open School dell’Istituto Comprensivo “Carducci – Da Feltre” di Reggio Calabria, di cui è dirigente Sonia Barberi.

“Così com’è importante che i genitori si sentano parte attiva della scuola ha continuato il Garante poiché solo la collaborazione tra le due principali agenzie di socializzazione può fermare quella deriva in atto definita “emergenza educativa”.

È il cortocircuito tra le parti a generare la devianza minorile ed ecco perché hanno bisogno di buoni genitori e di buoni insegnanti, per non caderne vittime”.

Marziale si è poi soffermato sulle peculiarità dell’Istituto ospitante: “Un’ottima scuola, la Carducci – Da Feltre, tra le più storiche della città, dotata di un ottimo corpo docente e di recente vincitrice, unica in Calabria, del Premio “Testimoni dei Diritti”, bandito annualmente dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che impegna gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a riflettere sui principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Una scuola, senza dubbio, d’eccellenza”.