Il gruppo Red sulla manutenzione stradale metropolitana

Durante l’ultimo Consiglio Metropolitano è stata approvata la gara relativa all’accordo quadro per la manutenzione delle strade metropolitane sia del centro, sia dei tratti tirrenico e jonico per un importo complessivo di oltre 33 milioni di euro, un segnale importante ed una risposta chiara alle esigenze manifestata dai vari sindaci ed amministratori dell’area Metropolitana di Reggio Calabria unanimi nella richiesta di far fronte ad un sistema di collegamento moderno ed efficiente queste le dichiarazioni del movimento politico R.E.D. e del Vice Sindaco della città Metropolitana Carmelo Versace e dei consiglieri comunali di Reggio Calabria Antonino Castorina e Filippo Burrone

La città Metropolitana di Reggio Calabria nell’attesa di avere le deleghe dalla Regione Calabria prosegue con Giuseppe Falcomatà il suo massimo impegno in un territorio vasto e complesso partendo proprio dai servizi essenziali e dalla necessità di intervenire per collegare tutti i comuni che compongono l’ex territorio provinciale.

Il nostro impegno come movimento politico culturale proseguirà con azioni tangibili, fatti concreti e tenendo alta la discussione rispetto a quello che può rappresentare la città Metropolitana in ambito regionale ed in chiave turistica ed attrattiva

Lo dichiarano Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone esponenti di R.E.D.