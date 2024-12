Il Prefetto di Catanzaro incontra la Guardia di Finanza: focus su legalità e contrasto alla ‘ndrangheta

Il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha visitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, incontrando il Comandante Provinciale e i comandanti dei reparti dipendenti. Durante l’incontro, è stata illustrata l’organizzazione della Guardia di Finanza sul territorio, con particolare attenzione alle attività di contrasto alla ‘ndrangheta e al controllo della spesa pubblica. Il Prefetto ha espresso apprezzamento per l’impegno delle Fiamme Gialle a tutela della legalità e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per contrastare l’illegalità. Il Comandante Provinciale ha ringraziato il Prefetto per la visita, assicurando la massima collaborazione della Guardia di Finanza.

NOTA INTEGRALE

Nel pomeriggio di ieri, il Prefetto di Catanzaro, S.E. Dott. Castrese DE ROSA, ha reso visita alle Fiamme Gialle nella caserma del Comando Provinciale.

L’Autorità di Governo è stata ricevuta dal Comandante Provinciale di Catanzaro, Col. t. ST Pierpaolo MANNO e dai Comandanti dei Reparti dipendenti di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato.

L’incontro ha costituito occasione per illustrare, in un breve briefing, l’organizzazione della Guardia di Finanza nel territorio provinciale, l’azione di servizio svolta nell’ambito dei principali compiti istituzionali derivanti dalle prerogative di polizia economico-finanziaria, nonché il contributo fornito nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Particolare riguardo è stato conferito all’azione di contrasto alla ‘ndrangheta posta in essere dai Reparti del Corpo di Catanzaro ed al settore della spesa pubblica.

Al termine del briefing, il Prefetto nel ringraziare il Colonnello Manno e i suoi Ufficiali per l’accoglienza ricevuta ha inteso esprimere sentite parole di gratitudine a tutte le fiamme gialle catanzaresi per il servizio quotidianamente reso in favore della cittadinanza a tutela della legalità.

Proseguendo nel suo intervento l’Autorità di Governo ha inoltre voluto sottolineare il favorevole clima di collaborazione riscontrato tra tutti gli attori istituzionali con cui si è interfacciato in questi primi giorni di suo insediamento; elemento, quest’ultimo, indispensabile per arginare qualsiasi forma di illegalità sul territorio.

A conclusione dell’incontro il Comandante Provinciale ha ringraziato il Prefetto per la vicinanza alla Guardia di Finanza che ha voluto attestare con la visita odierna, assicurando la massima collaborazione delle fiamme gialle della provincia a sostegno del gravoso compito connesso alla carica istituzionale rivestita.