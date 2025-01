Il presidente Filippo Mancuso sulla battuta di Romano Prodi sul campo profughi da farsi in Calabria piuttosto che in Albania

“Il già presidente Romano Prodi ha sragionato. Capita a chi non ha argomenti seri per attaccare il Governo e a chi quando poteva fare, e a lui non sono mancati incarichi e distintivi, non è riuscito in alcunché.

Ma per la sua battuta sulla Calabria circa il campo profughi, che denota un forte pregiudizio antimeridionale prima che un offuscamento della ragione, semplicemente dovrebbe chiedere scusa”.