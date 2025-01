Il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia scrive una lettera all’Anas

OGGETTO: Richiesta di sollecito di risposta alla comunicazione del 02/12/2024 “Accesso agli atti sulle indagini ambientali sul Traforo della Limina” prot. n. 17652

Il giorno 02/12/2024, da questo ufficio, in seguito all’interlocuzione tenutasi il 29/11/2024 con l’architetto Curcio presso il programma Linea Aperta dell’emittente televisiva TeleMia, il sottoscritto ha presentato formale richiesta di accesso agli atti per le indagini ambientali condotte sul Traforo della Limina alla quale non è pervenuta, a questa data, nessuna risposta.

Secondo quanto espresso dal sopracitato architetto, tali indagini e accertamenti, eseguiti prima dell’inizio dei lavori sulla SS 106, testimonierebbero dati rassicuranti.

Espresse già in precedenza e ribadite durante il programma le già note preoccupazioni del sottoscritto in merito alla possibile presenza di rifiuti tossici nel Traforo della Limina, come per altro riportato da diversi giornalisti e da testimonianze di pentiti mafiosi, si rinnova la volontà di poter visionare gli accertamenti condotti, utili per tranquillizzare tutti i cittadini su una questione travagliata mai precedentemente e del tutto chiarita.

Certi di una Vostra disponibilità si porgono i più cordiali saluti.

IL SINDACO,

IL CONSIGLIERE METROPOLITANO,

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE CITTÀ DEGLI ULIVI DEI COMUNI DELLA PIANA

Avv. Michele Conia