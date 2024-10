Il sindaco Falcomatà plaude alle operazioni interforze di piazza Sant’Agostino e di Ciccarello

Un plauso alle forze dell’ordine, impegnate a Reggio Calabria, per le attività svolte nel corso delle recenti operazioni interforze che hanno interessato due aree importanti della nostra città come Piazza Sant’Agostino ed il quartiere di Ciccarello.

Agli uomini impegnati nelle attività va la nostra gratitudine per l’impegno quotidiano di controllo del territorio e di repressione dei fenomeni criminali.

Ancora una volta la squadra Stato, ognuno per la propria competenza, fa sentire la propria presenza, per proseguire l’impegno di legalità e rispetto delle regole, senza indietreggiare di un centimetro.

Non è concepibile che pezzi di territorio cittadino siano da considerare ‘zone franche’, all’interno delle quali, una piccola sacca di criminalità possa restare impunita rispetto alla stragrande maggioranza di cittadini onesti e laboriosi”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Da parte nostra ha aggiunto il sindaco continueremo a sostenere, attraverso attività sociali, culturali e di prevenzione, il lavoro meritorio delle forze dell’ordine, essenziale per il controllo del territorio e per il ripristino ed il mantenimento della legalità e della sicurezza per tutti i cittadini.

Le recenti operazioni di piazza Sant’Agostino e di Ciccarello, coordinate a seguito della pianificazione disposta dalla Prefettura di Reggio Calabria, guidata dal Prefetto Clara Vaccaro, e brillantemente condotte dalla sinergia attivata dai vertici provinciali e cittadini delle forze dell’ordine, vanno esattamente in questa direzione”.