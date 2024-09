Il trailer della serie tv “Vite salvate” approda al Festival di Venezia

Nello scenario della 81° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, la Jasmin Cinema Moda and Dance presenterà il 5 settembre presso l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, Forum Fedic federazione italiana cineasti il trailer della serie Tv VITE SALVATE.

Sceneggiatura Crupi Cettina in collaborazione con Sissyetony Nasuti Enzo Cogliandro e Pino Pino Condò e con la partecipazione dei ragazzi del Laboratorio Jasmin:

Vincenzo Amadeo Matilde Casile (protagonisti) Francesco Trunfio Fabio Massimo Prestipino Gioconda Aricò Peppe Cogliandro Kekka Kekka Domenico Campolo Nikol Nasuti Francesca Maria Grazia Latella (ileana), davide condo’, Maria Luisa Scafaria Arcangelo Dominga Pizzi Cetty Scafaria Nunzio Nini Enzo Cianci jusef, pasquale cogliandro jasmin, grace e tutti gli altri ragazzi partecipanti!!

Le delicate tematiche trattate nel contesto del progetto tra cui bullismo, narcisismo, violenza sulle donne, alcool e droghe, problemi familiari, dipendenza dei telefonini e dei social ha senz’altro fatto centro su un Festival di si’ tanta importanza.

Si ringrazia la Fedic per aver apprezzato il lavoro di squadra della jasmin che senza finanziamenti ma con supporti di piccoli sponsor ha potuto realizzare un progetto non di poca importanza che manda messaggi al pubblico non indifferenti.

Adesso ci aspetta Venezia giorno 5 settembre e ne siamo veramente orgogliosi.