Il Tuffo di Capodanno che guarda al sociale: a Palazzo Alvaro conferito il premio “Giacomo Baesso” alla Professoressa Loredana Stella

«È importante dare impulso alla realizzazione del nuovo ospedale e, a tal proposito, speriamo che la conferenza dei servizi decisoria,convocata per il prossimo 23 gennaio, in cui si discuterà anche del completamento del polo onco-ematologico, possa rappresentare il logico corollario per il raggiungimento di questo obiettivo che, insieme alla riorganizzazione della sanità territoriale di prossimità, contribuirà a creare un sistema di salute più vicino alle esigenze quotidiane dei cittadini-pazienti. In questo scenario, il corso di laurea in Medicina rappresenta un passo fondamentale per unire formazione e assistenza sanitaria, creando un circolo virtuoso che potrà rafforzare ulteriormente la nostra comunità».

«Questa è una vittoria per la nostra città e per tutta la Calabria – ha concluso Latella – un traguardo che dimostra come, quando le istituzioni lavorano insieme con determinazione e visione, è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi che portano sviluppo e benessere per tutti».

In ultimo Latella ha richiamato l’attenzione sul più ampio contesto sanitario e infrastrutturale che sta prendendo forma a Reggio Calabria.