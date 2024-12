“In campo con il cuore”, obiettivo raggiunto durante la partita benefica a Isola Capo Rizzuto

Sabato 14 dicembre, lo Stadio Sant’Antonio di Isola di Capo Rizzuto è stato il palcoscenico del Quadrangolare del Cuore, un evento all’insegna dello sport e della solidarietà che ha visto sfidarsi quattro squadre in modalità calciotto: due squadre formate da rappresentanti delle associazioni locali, una di dipendenti comunali e una di avvocati.

Ad aprire ufficialmente il torneo è stata il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, che con il suo “calcio d’inizio” ha dato il via a una serata memorabile. La sua presenza ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per rafforzare i legami nella comunità e promuovere la solidarietà.

Al termine delle gare, è stata la squadra delle associazioni locali a conquistare la vittoria, distinguendosi per il gioco di squadra e l’impegno. Tuttavia, il vero trionfo è stato quello di tutta la comunità, che ha partecipato numerosa e ha contribuito con generosità al successo dell’evento.

L’obiettivo del quadrangolare era raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore, uno strumento salvavita indispensabile per garantire la sicurezza nelle emergenze cardiache.

Grazie alla partecipazione delle associazioni e della cittadinanza e al patrocinio della BCC di Isola di Capo Rizzuto, il risultato è andato ben oltre le aspettative, permettendo di raggiungere con successo l’obiettivo prefissato.

Gli Assessori Gaetano Muto e Andrea Liò, promotori dell’iniziativa insieme all’Ufficio Servizi Sociali coordinato dalla d.ssa Denise Scerbo, hanno dichiarato:

“Questo evento non è solo una festa di sport, ma un’occasione per dimostrare come la nostra comunità sia capace di unirsi e fare squadra per un bene comune. Un grazie speciale al Sindaco Vittimberga e alla BCC per il loro prezioso contributo.”

Il Quadrangolare del Cuore ha dimostrato come sport, solidarietà e partecipazione possano fare la differenza. L’amministrazione comunale si è detta pronta a continuare su questa strada, promuovendo nuove iniziative per la sicurezza e il benessere della collettività.