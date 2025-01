Intensificati i controlli della polizia locale di Palmi per contrastare l’abbandono di rifiuti

Il Comando di Polizia Locale, su indirizzo dell’Amministrazione Comunale, ha intensificato la vigilanza sul territorio per contrastare con fermezza l’abbandono dei rifiuti in maniera non conforme al Regolamento vigente.

Nonostante le modifiche introdotte nel T.U. sull’ambiente D.Lgs 152/2006 che hanno reso penalmente rilevanti le condotte di abbandono sul suolo pubblico di qualsiasi rifiuto ancorché commesse da privati cittadini e le denunce all’Autorità Giudiziaria dei mesi scorsi, negli ultimi mesi si è riscontrata una recrudescenza del fenomeno di abbandono indifferenziato dei rifiuti delle attività domestiche e commerciali, il che rischia di disincentivare il

cittadino alla corretta differenziazione.

Si sono riscontrati casi di utenti che non conferiscono i rifiuti di fronte la propria abitazione ma delocalizzano gli stessi nelle vicinanze, non rispettando il criterio del servizio porta a porta.

Questo atteggiamento non consente un controllo ed una corretta gestione del servizio, oppure cittadini e attività commerciali non effettuano la corretta differenziazione dei rifiuti ed inoltre non rispettano la calendarizzazione e gli orari dei conferimenti.

L’insensibilità di alcuni cittadini e di alcune attività commerciali che non intendono allinearsi alle regole del vivere civile e rispettare l’ambiente ed il territorio in cui vivono hanno quindi costretto il Sindaco Ranuccio ad emanare una Ordinanza contingibile ed urgente con la quale, fatte salve le fattispecie e le responsabilità penali, fino al 31.12.2025 è stato vietato di esporre i rifiuti non differenziati su aree pubbliche;

esporre i rifiuti diversi dalle tipologie previste dal calendario della raccolta;

utilizzare sacchi neri o comunque di colore scuro.

Sono consentiti solo sacchi trasparenti attraverso i quali gli operatori e gli organi di vigilanza e controllo possano verificare la corretta differenziazione, con la sola eccezione di quelli più grandi usati per gli sfalci di potatura;

effettuare pubblicità attraverso l’uso di volantini, opuscoli e depliants mediante deposito sul parabrezza o sul

lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli nonché mediante consegna per strada nelle mani dei passanti il volantinaggio è consentito soltanto mediante consegna a domicilio e deposito del materiale pubblicitario nelle cassette postali.

La violazione dell’Ordinanza prevede l’applicazione di sanzioni amministrative da 250,00 a 1.000,00 euro per ogni singolo caso e, nei casi di attività commerciali, la sospensione dell’attività fino ad un massimo di venti giorni.

La Polizia Locale quindi, oltre alle sanzioni già elevate grazie ai controlli eseguiti in affiancamento al personale della M.E.A. s.r.l., oggi anche avvalendosi del sistema di videosorveglianza comunale utilizzato in conformità al “Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 12.06.2024 ed alla relativa Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 Reg. UE 2016/679 (D.P.I.A.) dai Responsabili del trattamento dei dati nominati con Decreto sindacale, ha elevato ulteriori sanzioni per oltre 1.250,00 euro e ha destinato un agente alla visione quotidiana degli impianti e all’estrazione dei file di

interesse.

L’insensibilità di alcuni cittadini e di alcune attività commerciali che non intendono allinearsi alle regole del vivere civile e rispettare l’ambiente ed il territorio in cui vivono non può penalizzare l’intera città e la gran parte dei cittadini onesti ed ossequiosi delle regole.