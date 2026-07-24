Intervista all’analista geopolitico Yari Lepre Marrani sull’attuale conflitto Usa – Iran

Trump ha promesso che l’Iran “pagherà un prezzo salato” e ha aggiunto che “verranno decimati”, pur evitando di chiarire le cause dell’incidente in Giordania. È una strategia comunicativa o un segnale operativo?

È probabilmente entrambe le cose. La prudenza sui dettagli dell’indagine evita di compromettere l’accertamento dei fatti, mentre il linguaggio estremamente duro serve a riaffermare deterrenza e leadership. Il rischio, però, è che dichiarazioni di questo tipo restringano gli spazi per una successiva de-escalation diplomatica.

L’incidente in Giordania rischia di diventare il punto di non ritorno del conflitto?

La morte di militari americani rappresenta sempre una soglia politica e militare molto delicata.

Se Washington dovesse attribuire una responsabilità diretta o indiretta a Teheran, la pressione per una risposta più ampia aumenterebbe sensibilmente, con il concreto rischio di un allargamento del conflitto.

L’Iran può ancora evitare uno scontro diretto con gli Stati Uniti o la logica della rappresaglia ha ormai preso il sopravvento?

Teheran continua ad avere interesse a evitare una guerra convenzionale su larga scala, ma deve anche dimostrare di non cedere alla pressione americana. È proprio questo equilibrio tra deterrenza e contenimento che rende la situazione estremamente instabile e imprevedibile.

Quanto pesa il fattore politico interno sulle scelte di Trump in questa fase?

In momenti di crisi internazionale, la politica interna incide inevitabilmente sulle decisioni della Casa Bianca.

Mostrare fermezza può rafforzare l’immagine di un presidente deciso, ma ogni eventuale escalation comporta costi militari, economici e diplomatici che potrebbero rapidamente modificare il consenso.

Qual è oggi il rischio più concreto: una guerra totale o una lunga escalation a colpi di ritorsioni?

Allo stato attuale, lo scenario ritenuto più probabile dalla maggior parte degli analisti di relazioni internazionali non è quello di una guerra convenzionale su vasta scala, bensì di un’escalation progressiva caratterizzata da attacchi mirati, operazioni di rappresaglia e una crescente pressione politico-militare reciproca.

Si tratta di una dinamica tipica dei conflitti contemporanei in Medio Oriente, nei quali le potenze coinvolte cercano di infliggere costi all’avversario mantenendo, almeno inizialmente, lo scontro al di sotto della soglia di una guerra aperta.

Tuttavia, proprio questa strategia di “escalation controllata” presenta un elevato grado di rischio.

La storia delle crisi internazionali insegna che, quando il livello di tensione raggiunge determinati livelli, il margine per errori di valutazione, incomprensioni strategiche o incidenti operativi si riduce drasticamente.

Un singolo episodio come un attacco con vittime militari, un errore di intelligence o una risposta percepita come sproporzionata può alterare il calcolo politico delle parti e innescare una spirale di azioni e controazioni difficilmente arrestabile.

In questo contesto, il vero banco di prova non sarà soltanto la capacità militare degli Stati Uniti e dell’Iran, ma soprattutto la loro capacità di gestire la deterrenza senza oltrepassare quel punto di non ritorno che trasformerebbe una crisi regionale in un conflitto di ben più ampia portata, con inevitabili ripercussioni sull’intero equilibrio geopolitico mediorientale e sulla sicurezza internazionale.

Nota biografiche:

“Il dott. Yari Lepre Marrani è scrittore, giornalista culturale e analista geopolitico.

Scrive su numerose testate sfruttando le proprie competenze storico – giuridiche. Importante menzionare la sua collaborazione con il quadrimestrale dell’AMI (Associazione Mazziniana Italiana) e il Pensiero Mazziniano con il quale Marrani collabora con articoli o brevi saggi ispirati al pensiero repubblicano”.