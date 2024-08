La 43a Coppa Sila Trofeo Domenico Scola subito su di giri

Il cronometro emetterà i verdetti a partire dalle ore 10.00 di domani, domenica 25 agosto ed a seguire le premiazioni a Montescuro per il 10° round di CIVM sud e 5° del tricolore “Le bicilindriche”. nelle ricognizioni in evidenza Samuele Cassibba, Leogrande, Iaquinta Fuscaldo, straordinario Aragona.

Cosenza 24 agosto 2024. La 43^ Coppa Sila “Trofeo Domenico Scola” ha acceso i motori con le due salite di ricognizione che hanno permesso ai 101 piloti al via di prendere familiarità con i leggendari 9,5 Km di tracciato calabrese, per delineare le definitive strategie in vista della gara che scatterà domani, domenica 25 agosto alle 10.00 in salita unica.

La competizione organizzata dall’AC Cosenza si conferma occasione preziosa per scoprire scorci di Calabria ad alta suggestione attraversando caratteristici paesi e località.

Dopo la gara la Cerimonia di Premiazione si terrà presso l’arrivo a Montescuro, dove saranno premiati i migliori interpreti del 10° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna sud e 5° del Campionato Italiano “Le Bicilindriche”.

“Finalmente vediamo le auto in azione, la storia della Coppa Sila continua nel suo contesto suggestivo ed affascinante”- sono state le parole con cui il Presidente dell’AC Cosenza Ernesto Ferraro ha inaugurato la giornata.

In particolare evidenza nelle ricognizioni il ragusano Samuele Cassibba su Nova Proto Sinergy V8.

Il driver dell’Ateneo Motorsprot che ha verificato i riferimenti e con il team ha lavorato ad alcuni particolari dell’assetto per ottimizzarne il lavoro in relazione alle caratteristiche del tracciato. Samuele Cassibba ha realizzato i migliori crono di riferimento di giornata in 5’10”53 nella prima salita e 5’04”01 nella seconda.

Anche l’esperto pugliese Francesco Leogrande sin è ben portato in evidenza al volante dell’Osella PA 2000 turbo, auto inedita per il pilota della Fasano Corse. In fase di adeguamento all’Osella PA 21 con motore Honda aspirato di gruppo E2SC per il castrovilarese Rosario Iaquinta, tornato dopo 22 anni nella gara in cui ha anche firmato l’albo d’Oro.

Per Antonio Fuscaldo si è trattato di verificare i riferimenti e prendere le giuste misure per l’Osella PA 21/s Honda.

Per il gruppo CN è stato il siciliano di Caltanissetta Salvatore Miccichè su Osella PA 21/S il più disinvolto sul tracciato. Anche il catanzarese Francesco Ferragina su Elia Avrio ha preso opportuni riferimenti per dare la caccia a punti CIVM assai preziosi, mentre è concentrato sulle insidie del percorso Giovani Cassibba senior su Osella PA 30.

Straordinario interprete del percorso già in prova Giuseppe Aragona, il neo Campione Italiano gruppo E1, ha confermato tutte le scelte fatte per la Golf 7 con motore Audi, in una gara che il pilota di Villapiana alfiere Piloti per Passione, ama particolarmente.

Nello stesso gruppo E1 ottimi riscontri per Leonardo Nicoletti su MINI e per l’esperto Ennio Donato su Ford Escort Cosworth, Davide D’Acri su Citroen Saxo ha molto ben impressionato in classe 1600.

Gabry Driver ha percorso per la prima volta il tracciato di casa che ben conosce, sulla Ferrari 458 GT Cup e con la migliore interpretazione del gruppo Racing Start Plus si è messo in luce un altro giovane cosentino come Nicola Spadafora.

Sandro Belmonte su MINI si è prenotato come primo attore del gruppo Racing Start RSTB, mentre Antonio Aquila, il giovanissimo neo vincitore della Coppa di Classe 1600 in Supersalita, ha fatto la voce grossa tra le auto aspirate della RS.

Conferme arrivate anche per il lametino Angelo Mercuri che su Fiat 500 si è portato in pole nel Campionato Italiano “Le Bicilindriche” dove il pilota di New Generation cerca punti definitivi.

Per le auto storiche il siciliano Ciro Barbaccia su Stenger BMW di 4° Raggruppamento, all’esordio alla gara calabrese, ha avuto subito ragione dai riferimenti acquisiti, come hanno fatto i più esperti conoscitori della strada Annunziato Russo e Andrea Crocco, entrambi su Fiat 127, rispettivamente di 3° e 2° Raggruppamento.

Anche nel giorno di gara copertura mediatica predisposta dall’AC Cosenza con servizi dedicati su tutte le TV del territorio, sui canali nazionali e su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat): Domenica 25 agosto ore 13.45 – 18.45 e riassunto della gara domenica sera da 30′ alle ore 21.00.