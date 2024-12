La Calabria ripensa la gestione forestale: nuove strategie per i demani regionali

di Nicoletta Toselli

Catanzaro, 10 dicembre 2024 – La Calabria si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti per il futuro del suo patrimonio naturale. L’11 dicembre, presso la Cittadella “Jole Santelli”, esperti e professionisti del settore si riuniranno per un incontro dedicato alla gestione forestale regionale. L’evento, organizzato da Calabria Verde e dall’Associazione Nazionale per le Attività Regionali Forestali (ANARF), rappresenta una tappa fondamentale per definire le linee guida di un nuovo modello di gestione dei demani forestali calabresi. L’incontro di mercoledì 11 dicembre vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, accademici e professionisti del settore, con l’obiettivo di sviluppare strategie innovative per la gestione sostenibile e la valorizzazione del patrimonio boschivo della regione. Tra i temi principali al centro del dibattito, spiccano i criteri sostenibili di gestione forestale, la tutela ambientale e la necessità di conciliare la conservazione del territorio con lo sviluppo economico delle aree montane. In una regione come la Calabria, che vanta un immenso patrimonio naturale, la gestione del territorio boschivo rappresenta non solo una sfida ecologica, ma anche un’opportunità economica che, se sfruttata correttamente, potrebbe avere ripercussioni positive sull’occupazione e sul benessere delle comunità montane. L’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha sottolineato l’importanza strategica di questo incontro, dichiarando: “La Calabria vuole essere protagonista di un modello di gestione forestale all’avanguardia, che coniughi conservazione ambientale e opportunità economiche per i territori. La gestione del nostro patrimonio forestale deve essere un elemento di sviluppo, in grado di garantire la tutela del paesaggio e, al contempo, di favorire la crescita economica delle aree montane.” Nel corso dell’evento, il Prof. Giuseppe Bombino, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, presenterà le più recenti ricerche in materia di gestione forestale sostenibile. L’accademico evidenzierà come la scienza e l’innovazione possano contribuire a rendere più efficienti e responsabili le pratiche di gestione del bosco, in un’ottica di valorizzazione delle risorse naturali senza compromettere l’equilibrio ecologico. Altro intervento atteso sarà quello del Dott. Antonino Sgrò, esperto in attività forestali, che illustrerà il ruolo cruciale dei professionisti del settore nella gestione e protezione delle risorse forestali, sottolineando la necessità di una formazione adeguata e di un forte impegno sul campo per attuare le politiche di tutela e sviluppo sostenibile. Il Direttore Generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, ha definito l’incontro come un “momento cruciale” per ridefinire le politiche di gestione dei demani forestali, con l’obiettivo di preservare il patrimonio ambientale e promuovere lo sviluppo economico delle aree montane calabresi. “La Calabria ha una grande responsabilità nei confronti delle sue risorse naturali. È il momento di guardare avanti e di adottare politiche lungimiranti che integrino la sostenibilità ambientale con le necessità di crescita dei nostri territori montani. I boschi calabresi sono una ricchezza enorme, e dobbiamo imparare a valorizzarli senza compromettere la loro integrità.” Con un patrimonio boschivo che copre una parte rilevante del territorio regionale, la Calabria si trova a un bivio. Da un lato, c’è il rischio di un’ulteriore degrado ambientale, dall’altro c’è l’opportunità di sviluppare un modello di gestione forestale che diventi un esempio per altre regioni italiane. La creazione di un gemellaggio virtuoso tra tutela e sviluppo potrebbe essere la chiave per garantire il futuro delle aree montane calabresi e migliorare la qualità della vita di chi le abita. In questo contesto, l’incontro dell’11 dicembre rappresenta anche una sfida educativa: i giovani calabresi, impegnati negli studi ambientali e nelle professioni legate alla gestione forestale, potranno vedere in prima persona come la Calabria stia investendo nel futuro del proprio territorio. La valorizzazione dei demani forestali potrebbe infatti rappresentare un’area di sviluppo per il mercato del lavoro, aprendo nuove opportunità per i giovani laureati e per gli imprenditori locali. Mentre la giornata si avvicina, cresce l’attesa per un evento che promette di gettare le basi di un nuovo, ambizioso progetto per il futuro del patrimonio forestale calabrese. La Calabria, da sempre terra di boschi, monti e bellezze naturali, sta per compiere un passo decisivo per diventare un modello di gestione forestale sostenibile e innovativa, capace di coniugare la tutela dell’ambiente con la crescita economica delle sue aree interne. Nell’era del cambiamento climatico e delle sfide ambientali globali, la Calabria si prepara a essere protagonista in un campo che è tanto cruciale quanto affascinante: quello della gestione forestale.