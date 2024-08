La magia delle bolle al “Piano delle Fosse” di Gioia Tauro, il Sindaco Scarcella: “Soddisfazione nel vedere stradine piene di gente”

E’andata in scena la magia ieri sera in

P.zza Silipigni , cuore dell’antico

Borgo “Piano delle Fosse” a Gioia Tauro.

In un clima surreale centinaia di bambini hanno giocato con bolle magiche soffiate in aria da Antonio Refta dell’associazione culturale il “Cerchio Magico”.

Il Sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella commenta molto positivamente l’evento: “Sono ogni sera più soddisfatta nel vedere queste stradine piene di gente” – dice il Sindaco-;”famiglie con bambini, giovani ed anziani passeggiano per il Borgo incantato (come ci piace chiamarlo) sorridenti ed entusiasti. Ringrazio”, commenta Scarcella, “per la bella serata di festa di ieri, il vice sindaco Totò Parrello e la consigliera

Maria Grazia Sacco. Il calendario degli eventi estivi non poteva essere stilato, in così poco tempo, in modo migliore”

prosegue il Primo Cittadino, che conclude:

“Tutta la mia squadra continua a lavorare pensando alle svariate fasce d’età garantendo intrattenimento per tutti.

Viva Gioia Tauro, viva i Gioiesi!”