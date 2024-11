La questura di Vibo Valentia aderisce all’iniziativa “Orange The World”

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre, nell’ambito delle iniziative portate avanti dalla Polizia di Stato per la campagna nazionale contro la violenza di genere “Questo non è amore”, la Questura di Vibo Valentia ha aderito all’iniziativa “Orange the World”.

Promossa da UN Women (Ente delle Nazioni Unite per l’eguaglianza di genere) e supportata dall’Associazione “Soroptimist International Italia”, illuminando la propria sede, nonché il Commissariato di Serra San Bruno ed il Posto Fisso di polizia di Tropea, di arancione, colore simbolo di un futuro senza violenza di genere.

Nella giornata di domani, i poliziotti e le poliziotte della Divisione Anticrimine saranno presenti in diversi punti della città per illustrare le attività svolte da tutti gli attori coinvolti nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne (Forze dell’Ordine, Centri Antiviolenza, operatori sociali), sottolineando l’importanza di un approccio umano, teso ad incoraggiare le vittime di violenza a reagire e a chiedere aiuto alle autorità preposte.

In continuità con l’iniziativa “Questo non è amore”, sempre nella giornata di domani si terrà presso la Scuola Allievi agenti della Polizia di Stato un incontro-dibattito sul tema, finalizzato a sensibilizzare i giovani studenti delle scuole cittadine su una così importante tematica.