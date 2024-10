La rassegna “Innesti Contemporanei” torna tra i borghi calabresi per promuovere il teatro

Riprendono dopo una breve pausa gli appuntamenti di Innesti Contemporanei, la rassegna di teatro e arti performative ideata dall’associazione Nastro di Möbius, arrivata alla IX edizione.

Dopo una prima tranche di spettacoli svolti tra la nuova Sala Teatro Confine Incerto di Roccelletta di Borgia e la splendida cornice di Palazzo Mazza a Borgia e, dopo aver inaugurato il nuovo spazio Ex Falegnameria Lijoi a Sant’Andrea Apostolo sullo Ionio con lo spettacolo “Ritratto di famiglia in una casa al mare con scirocco”, la rassegna, a cura di Meridiano16, animerà ancora i borghi di Borgia, Squillace, Soverato e Camini. Sono previsti nuovi appuntamenti con la compagnia Confine Incerto che porterà in scena gli spettacoli “Donne… per esempio” di Anna Macrì ed Emanuela Bianchi e “Ballata per piccole iene” di e con Anna Macrì e la compagnia Con i miei Occhi con lo spettacolo per famiglie “Piccolo Sogno” di e con Francesco Votano.

Innesti Contemporanei è un progetto co- finanziato dal PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Di seguito il programma:

DONNE… PER ESEMPIO! di e con Anna Macrí ed Emanuela Bianchi. Produzione Confine Incerto.

Progetto co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02



Un dialogo brillante e frenetico che esplora con humour e leggerezza gli aspetti della vita delle donne. Attraverso una serie di situazioni irriverenti, caustiche, ironiche lo spettacolo affronta tematiche come il lavoro, l’amore, la famiglia… Le due protagoniste interpretano una varietà di donne, ognuna con le proprie sfide, offrendo al pubblico uno spaccato autentico e divertente della vita femminile.

Con dialoghi dissacranti e una buona dose di ironia, “Donne, per esempio!” promette di far ridere e riflettere al tempo stesso, celebrando la forza e la complessità dell’universo femminile contemporaneo.

Giovedì 24 ottobre ore 19 presso Sala Consiliare Della Delegazione Comunale di Badolato Marina, Badolato Marina (CZ)

Venerdì 25 ottobre ore 19:30 presso Sala Consiliare Comune di Borgia, Borgia (CZ)

Sabato 26 ottobre ore 19 presso Casa delle Culture, Squillace (CZ)

Domenica 27 ottobre ore 17 presso Sala Polifunzionale, Camini (RC)

BALLATA PER PICCOLE IENE di e con Anna Macrì. Produzione Confine Incerto.

Progetto co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02



Un atto unico sulla violenza di genere, un j’accuse feroce contro il sistema che crea vittima e carnefice in un gioco imposto di ruoli senza via d’uscita, se non l’amputazione di una parte di sé stesse, una ulteriore violenza all’anima, per una sopravvivenza in un mondo che odia e manda ancora al rogo le donne.

La donna che viene rappresentata nello spettacolo non ha nome, età, ruolo sociale, etnia, è tutte le donne costrette a intraprendere, contro la loro volontà, il percorso che un mondo di maschi mostra loro.

È la voce di tutte le donne, poiché la violenza ha un suo “linguaggio” codificato che tutte impariamo, in un modo o nell’altro, e, prima o poi nella vita.

Sabato 16 novembre ore 17 e ore 19 presso Teatro del Grillo, Soverato (CZ)

PICCOLO SOGNO di e con Francesco Votano. Produzione Con i Miei Occhi

Piccolo Sogno è uno spettacolo di teatro di narrazione in cui leggerezza e sogno si intrecciano. Un viaggio onirico tra i tempi, gli spazi, le piante e gli animali. Un’avventura che si specchia nella natura.

L’autore racconta e si racconta, cerca di cogliere metafore e suggestioni che il regno vegetale può insegnargli, per stare al mondo, per amare dal cuore, per incuriosire. La performance, secondo studio di un progetto triennale, è un invito a giocare, a riscoprire la fantasia e quindi a creare, a inventare per rinnovare lo stupore verso il “prezioso Mondo Botanico”.

Lo spettacolo, che ha una durata di circa 40 minuti, prevede anche un breve dialogo ludico-didattico al termine della performance.

Giovedì 7 novembre ore 17 presso Sala Consiliare della Delegazione Comunale di Badolato Marina, Badolato Marina (CZ).

Giovedì 7 novembre ore 19 presso Arena Mobius, Squillace (CZ)

Venerdì 8 novembre ore 19 presso Casa delle Culture, Squillace (CZ)

Sabato 9 novembre ore 17 presso Palazzo Calogero, Borgia (CZ)

Domenica 10 novembre ore 17 presso Sala Polifunzionale, Camini (RC)

Info e prenotazioni: 334 80 54 388 | innesticontemporanei@gmail.com