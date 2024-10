Ictus durante un allenamento, agente della Polizia Locale e infermiera fuori servizio gli salvano la vita

55enne viene colpito da ictus mentre correva con gli amici un agente fuori servizio della polizia municipale di Reggio Calabria e un Infermiera del Polo Sud che gli hanno salvato la vita.

Mentre correvano ed erano giunti al Fortino di Pentimele questa mattina, un uomo di 55 anni famoso infermiere di Reggio Calabria ha avuto un grave malore.

I due amici si sono attivati, l’agente chiamando immediatamente i soccorsi e la sala operativa della Polizia Locale di Reggio Calabria che ha subito prontamente chiamato l’ambulanza e fatto partire i soccorsi.

Lo stesso grazie alle sue doti da runner indicando il punto esatto dove doveva giungere l’ambulanza, la seconda l’infermiera prestando i primi soccorsi del caso entrambi, con grande prontezza si sono prestati soccorrendo l’uomo fino all’arrivo dell’ambulanza nonostante la strada verso lo stesso fortino è impervia e pericolosa.

Ricoverato in codice rosso, gli è stato diagnosticato un ictus cerebrale, ma non è più in pericolo di vita. Un vero e proprio atto eroico quello dell’agente e dell’infermiera runner che hanno potuto salvare la vita al proprio compagno di corsa.