L’Alternativa C’è Cariati “bilancio rischia nuova bocciatura, accolto dal Tar ricorso dell’opposizione”

Per la seconda volta in pochi mesi il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria accoglie, in via cautelare, il ricorso presentato dall’opposizione consiliare riguardo il bilancio approvato dalla Giunta Minò, anticipandone in qualche modo quello che con molta probabilità sarà il giudizio definitivo fissato con l’udienza del prossimo 18 giugno 2025.

Esattamente come già accaduto con il bilancio di previsione, sospeso a marzo 2024 e poi successivamente bocciato nel mese di settembre spiegano i consiglieri del Gruppo L’Alternativa C’è anche questa volta la Giunta Minò e la sua maggioranza hanno letteralmente ed irresponsabilmente ignorato i numerosi richiami ed inviti della minoranza a rispettare le regole e a correggere le evidentissime, gravi irregolarità che si stavano per reiterare.

Ed ancora una volta continuano abbiamo assistito invece all’arroganza e all’incompetenza del Sindaco e della sua squadra di governo, arrogantemente ostinati a portare avanti provvedimenti palesemente viziati, rifiutando ogni forma di confronto nel merito con l’opposizione che non rinuncia, in nessuna occasione, al fondamentale ruolo di controllo democratico al quale è stata delegata dalla città.

La mancanza plateale di trasparenza ammnistrativa e l’allergia palpabile al dialogo ed all’accoglimento di suggerimenti tecnici e non politici, finalizzati ad evitare il blocco di una macchina amministrativa allo sbando e senza regole, continua a produrre danni enormi per la nostra comunità.

La contestazione del bilancio e il giudizio pendente al TAR rischiano adesso di bloccare ogni impegno di spesa, oltre che aprire la strada a possibili ricorsi dei cittadini su TARI, IMU, tassa di soggiorno, servizio idrico e altri tributi.

L’attivita amministrativa che proseguirà d’ora in avanti rischia nuovamente di essere messa in discussione dopo la probabile bocciatura del bilancio.

Siamo di fronte ad una situazione aggiungono i consiglieri di opposizione rischia di portare Cariati verso un nuovo dissesto finanziario, di cui diverrebbe attore protagonista lo stesso responsabile del dissesto passato e per cui è stato anche condannato, aggravando i tanti problemi già esistenti.

La Giunta Minò conclude il gruppo L’Alternativa C’è si sta dimostrando del tutto incapace di garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse comunali, calpestando il buon senso prima ancora delle normative.

Questa vicenda è soltanto l’ultima testimonianza lampante di come Sindaco e assessori siano ormai allo sbando, scaricando sulla città gli effetti di quella che, piaccia o meno, è ormai classificabile come inadeguatezza a svolgere con normale diligenza la funzione di amministratori pubblici e rappresentanti istituzionali.