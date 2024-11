L’amministrazione comunale di Cittanova fa il punto sugli eventi per le festività natalizie

In vista delle imminenti festività natalizie, l’Amministrazione Comunale di Cittanova ha fatto il punto della situazione in merito alle attività che animeranno un periodo particolarmente importante per la vita cittadina.

In questa fase, il lavoro sta riguardando i dettagli del cartellone di eventi organizzato e promosso dal Comune in sinergia con le Associazioni e gli esercenti, nel segno della partecipazione e dell’amore per il paese.

Un percorso sociale e culturale dal forte impatto, tra socialità, tradizione, identità e divertimento, che offrirà numerosi occasioni per vivere Cittanova e il suo centro storico.

«Siamo molto contenti del lavoro svolto ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico e a breve renderemo noto il cartellone completo degli eventi che arricchiranno il periodo festivo.

Abbiamo ascoltato la Comunità mirando alla partecipazione e alla qualità delle proposte, alle istanze dei cittadini e, soprattutto, alle aspirazioni dei nostri giovani. È venuto fuori un mosaico molto bello, costellato da tante novità.

Penso, ad esempio, al concerto di Capodanno ideato e promosso dall’Amministrazione.

Con il gioco di squadra abbiamo operato nella direzione dell’accoglimento delle tante proposte provenienti dalla società civile e dal Terzo Settore.

Un ringraziamento lo rivolgo proprio alle Associazioni cittanovesi, alle Agenzie Educative e alla Parrocchie, grandi protagoniste della vita sociale e culturale del paese. Un grazie all’Assessore dott.ssa Patrizia Iamundo e all’Assessore avv. Rita Morano che hanno contribuito al coordinamento delle attività di programmazione».