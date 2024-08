L’Arpacal ha trasmesso la sua relazione conclusiva in merito all’incendio dello stabilimento Poly2Oil

L’arpacal ha trasmesso al comune di Gioia Tauro la relazione conclusiva relativa al monitoraggio dell’aria sul territorio della piana di Gioia Tauro a seguito dell’incendio presso l’impianto di selezione rifiuti Poly2oil ubicato in località Ponte Vecchio del Comune di Palmi.

Le suddette analisi hanno riguardato la salubrità dell’aria e l’evoluzione dello stato e della qualità della stessa in un periodo temporale compreso tra i giorni precedenti l’evento, i giorni di sviluppo dell’incendio e quelli successivi.

I rilievi sono stati effettuati attraverso stazioni situate nelle località di Gioia Tauro, Rosarno ,Polistena e Laureana di Borrello.

I valori dei parametri registrati dalle stazioni nei giorni precedenti l’incendio, durante l’incendio e nel periodo successivo allo spegnimento non hanno evidenziato variazioni di rilievo e comunque si sono mantenuti al di sotto dei limiti di legge e quindi di pericolosità previsti dal decreto legislativo numero 155 del 2010.

In linea generale i risultati delle analisi non hanno evidenziato criticità in merito alla concentrazione degli inquinanti analizzati nei siti attenzionati e relativi a benzopirene, arsenico, cadmio, nichel e piombo.

Sarà oggetto di successivo studio il monitoraggio sul terreno di inquinanti, quali diossine per la valutazione dell’impatto che l’incendio ha causato sulla produzione locale di prodotti ortofrutticoli e su quella zootecnica.