L’edizione 2024 di “Sanremo Rock & Trend Festival” farà tappa a Reggio Calabria anche quest’anno

L’edizione 2024 di “Sanremo Rock & Trend Festival”, patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e organizzata da Progetto Touring, anche quest’anno farà tappa nella Città di Reggio Calabria, presso il meraviglioso Lungomare Italo Falcomatà – Spazio Rosa dei Venti.

Il concorso dedicato a band e cantanti emergenti ha già raccolto moltissime richieste di partecipazione all’evento, diventato oramai la “Finale Regionale Calabria” e la “Finale Multiregionale Summer Live Tour”, vededndo impegnati sul palco partecipanti da tutto il sud Italia: non solo Calabria, dunque, ma anche Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia orientale.

Le finali regionali si terranno giorno 10 Agosto e si svolgeranno come segue: ogni artista, iscrittosi sulla pagina ufficiale di Sanremo Rock, avrà a disposizione 7 minuti per presentare alla giuria 1 brano inedito oggetto di valutazione. Le Band parteciperanno nelle rispettive categorie di appartenenza e la classifica verrà suddivisa in Trend e Rock.

La serata sarà condotta dal noto presentatore reggino Marco Mauro, conduttore, autore e speaker di RadioTouring 104, da anni impegnato sul palco degli eventi più seguiti della Calabria.

La giuria sarà composta da 5 componenti afferenti il mondo della musica e della discografia, molto noti.

Al termine delle selezioni la valutazione della giuria designerà i vincitori per entrambe le categorie e Regione, ammettendoli a partecipare alle finali nazionali che si terranno presso il Teatro Ariston del Comune di Sanremo, il prossimo 14 Settembre.

L’evento, oltre a favorire una vetrina di collegamento culturale con la manifestazione canora mediaticamente più importante nel nostro Paese, vuole rappresentare l’occasione, per i tanti ragazzi della nostra Regione e del Sud, di relazionarsi con artisti che possono, attraverso la loro esperienza, introdurli nella carriera professionale e verrà “incorniciato” dalla cultura del luogo che la ospita.