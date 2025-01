LIBERAL-FASCISMO: Giorgio Cremaschi presenta il suo nuovo libro a Reggio Calabria

Si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 18 presso lo Spazio Open (Via Filippini 23/25), la presentazione del libro “Liberal-fascismo: Come i liberali distruggono la democrazia e ci portano in guerra”, scritto da Giorgio Cremaschi e pubblicato da Mimesis Edizioni.

Un’opera che invita a riflettere sulle dinamiche politiche e sociali del nostro tempo, analizzando come alcune scelte del liberalismo contemporaneo possano minare i fondamenti della democrazia e avvicinare la società a scenari autoritari.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Tiziana Barillà, che dialogherà con l’autore approfondendo i temi centrali del libro.

Ad arricchire il dibattito saranno presenti Maria Lucia Parisi, Presidente ANPI Condò RC, Peppe Marra, rappresentante dell’Unione Sindacale di Base – Calabria, e Letizia Cardile, referente organizzativa di Potere al Popolo Reggio Calabria.

Questo incontro rappresenta un’importante occasione per discutere collettivamente sui pericoli che la nostra società sta affrontando, tra democrazia in crisi, guerra e disuguaglianze crescenti.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo spazio di confronto utile a comprendere i meccanismi del potere e le possibili alternative per una società più equa.