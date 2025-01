Locri Epizefiri: un programma ricco di eventi per conoscere la storia e l’archeologia

Un appuntamento ogni mese, un programma continuativo che offre attività esperienziali per bambini e adulti: questa la formula dei servizi educativi promossi dal Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri per l’anno 2025.

Laboratori, mostre interattive, visite guidate e workshop hanno lo scopo di coinvolgere direttamente gli utenti per offrire loro un’esperienza formativa attraverso la formula del saper fare e il coinvolgimento diretto dei visitatori.

«Promuoviamo quest’anno un calendario di appuntamenti mensili rivolti non solo ai bambini, come ormai consuetudine nel nostro Museo dei ragazzi, ma anche al pubblico adulto, per offrire proprio a tutti un’esperienza diretta col mondo dell’archeologia e della storia – ha spiegato la Direttrice Elena Trunfio – L’offerta è variegata e abbraccia diverse tematiche per assicurare il massimo coinvolgimento del pubblico».

Le attività sono realizzate dal personale dei servizi didattici del Museo e, per alcune iniziative, sono effettuate in collaborazione con l’associazione Itineraria Bruttii grazie a sostegno della Direzione regionale Musei Calabria e sono gratuite.

«Ancora una volta Locri Epizefiri si pone come punto di riferimento e di aggregazione per la comunità. Attraverso attività ludiche e creative vogliamo stimolare partecipazione e senso di appartenenza – ha spiegato la Direttrice Elena Trunfio».

Le attività sono gratuite e la prenotazione è obbligatoria. Il programma potrebbe subire delle variazioni e i dettagli dei singoli laboratori saranno pubblicati a ridosso degli eventi.

Per info: drm-cal.locri@cultura.gov.it – tel. 0964.390023 – cell. 334.6126386