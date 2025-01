Campagna “Uniti per gli Ospedali Calabresi”: consegnate bilance neonatali di ultima generazione all’ospedale di Cetraro

di Nicoletta Toselli

Cetraro – Un risultato straordinario quello raggiunto dalla campagna di raccolta fondi “Uniti per gli Ospedali Calabresi”, promossa dal Movimento Femminile della Democrazia Cristiana Calabria. Questa mattina, presso l’Ospedale “Iannelli” di Cetraro, sono state consegnate tre bilance neonatali di ultima generazione destinate al Reparto di Pediatria.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Direttore Sanitario, dott. Ercole Cosentino, del primario di Pediatria, dott.ssa Antonietta Distilo, e del personale medico. Le nuove apparecchiature saranno fondamentali per garantire un monitoraggio preciso della crescita dei neonati, assicurando cure di alta qualità sin dai primi istanti di vita.

Debora Bianca Lara Pellegrini, Commissario Regionale del Movimento Femminile DC Calabria, ha espresso gratitudine a tutti i sostenitori della campagna: “Il traguardo raggiunto è il risultato della generosità di tanti cittadini. Un grazie di cuore a chi ha contribuito a questo importante progetto”.

La raccolta fondi, che proseguirà fino alla fine di febbraio, si pone ora un nuovo obiettivo: dotare il Reparto di Pediatria Oncologica dell’Ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro di banchi servitore per letti ospedalieri.

“La nostra battaglia non è solo per sostenere la sanità pubblica, ma anche per sensibilizzare le istituzioni sull’importanza di una gestione più efficiente delle risorse”, ha aggiunto Pellegrini, ribadendo l’urgenza di migliorare le strutture ospedaliere calabresi.

L’iniziativa ha raccolto ampio sostegno grazie all’hashtag #UnitiPerGliOspedaliCalabresi, che incarna uno spirito di solidarietà e speranza per il futuro della sanità regionale.