Locri, il San Martino Locrese inizia con un boom di presenze!

LOCRI – 10 NOVEMBRE 2024 – Il primo giorno del lungo weekend di San Martino a Locri ha registrato migliaia di presenze, con un crescente entusiasmo ed una piacevole atmosfera. Un successo annunciato, si potrebbe dire, ma in realtà il risultato della volontà, soprattutto di un eterogeneo gruppo di giovani, di lavorare e impegnarsi per la crescita del territorio. Tante le prelibatezze del territorio che si potranno assaggiare fino a lunedi sera, dal bicchiere di vino novello alle zeppole, dal panino gourmet con salsiccia alla birra alla spina. La musica dei Gioia Popolare ha reso la serata ancora più piacevole, con la musica tradizionale che ha fatto da protagonista, coinvolgendo ed affiancando l’enogastronomia locale. Un’organizzazione impeccabile per un successo e un boom di presenze forse piacevolmente oltre le aspettative. Aspettando le altre intense giornate in Piazza dei Martini che promettono visitatori da tutta la provincia.

Una prima edizione quindi che pone le basi per diverse manifestazioni che si potranno sicuramente svolgere a Locri nel periodo natalizio. L’evento è organizzato da Anas Locri, Consulta Comunale Giovanile Locri e Giovani Locresi, con il patrocinio del Comune di Locri e di Anas Regionale Calabria.

Domenica 10 novembre saranno di scena i locresi Nem con la loro musica coinvolgente, aspettando il grand finale di lunedì 11 novembre quando sarà di scena Giuseppe Sapone che sicuramente saprà coinvolgere migliaia di visitatori. Apertura degli stand dal pomeriggio e fino a tarda sera.

Locri si candida indiscutibilmente ad essere la capitale del San Martino in tutta la Locride.

Programma San Martino Locrese

SABATO 9 NOVEMBRE

🕕 Ore 18:00 – Ludoteca, Locri Play Village

🕕 Ore 18:30 – Apertura stand

🎶 Ore 20:30 – LIVE BAND, Gioia Popolare

🎧 A seguire, DJ Set

DOMENICA 10 NOVEMBRE

🕔 Ore 17:00 – Ludoteca, Oasilandia

🕕 Ore 17:00 – Apertura Stand

🍷 Ore 18:00 – Grande Aperitivo Locrese di San Martino – gira i dischi Jimmy Calabrese

🎸 Ore 20:30 – LIVE BAND, Locrese

🎧 A seguire, DJ Set

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

🕔 Ore 17:00 – Ludoteca, Sottomondo

🕕 Ore 18:00 – Apertura Stand

🎭 Ore 19:00 – Teatro, ARS Musica e Percussioni Orchestra con la Classe di Musica d’Insieme del Maestro Vincenzo Alia

🎤 Ore 20:30 – LIVE BAND, Giuseppe Sapone