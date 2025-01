Mannarino (Fdi): “Proposta di legge per più sicurezza negli ospedali dopo il rapimento a Cosenza

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Sabrina Mannarino, commenta, in qualità di avvocato e in veste istituzionale, quanto accaduto nella giornata di ieri presso la clinica Sacro Cuore di Cosenza: <<è un evento agghiacciante che potrebbe essere configurato giuridicamente come un sequestro di persona ai danni di una minore, delineandosi, cioè, come un reato perfettamente consumato, nonostante sia stato scongiurato il terribile esito grazie all’eccellente intervento delle forze dell’ordine, in particolare, quello della Polizia di Stato. >>

Preoccupata per la situazione, Mannarino prosegue, proponendo di intervenire subito a tal riguardo: <<Detto ciò, ritengo che dovremmo ragionare con urgenza sulla prevenzione dei reati nei luoghi di cura, siano essi strutture pubbliche o private accreditate. È necessario prevedere l’obbligatorietà della presenza di un servizio di vigilanza con guardie giurate e in divisa al fine di tutelare le persone che usufruiscono dei servizi sanitari e il personale della struttura.

Diversamente, continueranno a verificarsi episodi come quello di ieri, ove all’interno di una clinica privata una neonata è stata rapita in maniera indisturbata da due soggetti esterni e complici.Quanto accaduto mostra che i soggetti in questione hanno avuto la possibilità di entrare ed uscire tranquillamente dalla struttura anche nei giorni precedenti e di pianificare il folle gesto senza che nessuno se ne sia accorto: una situazione inverosimile che non deve più verificarsi.>>

Conclude il Consigliere regionali Fdi: <<Ritengo ci sia l’estrema necessità di intervenire celermente sulla legislazione in modo da tutelare i luoghi di cura pubblici e privati, prevenendo e ostacolando in tutti i modi questi fenomeni.>>