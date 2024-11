Masella (R.C), la parrocchia di San Cosma e Damiano si prepara alla “Festa d’autunno” – (VIDEO)

Tutto pronto per la festa d’Autunno che si terrà presso il salone parrocchiale di Masella, sabato 16 novembre dalle ore 19.00 in poi. Don Giovanni Zampaglione nell’incontrare il Consiglio pastorale parrocchiale ha preparato degli eventi aggregativi e di comunione (novembre-dicembre).

In merito all’evento di sabato 16 novembre, il parroco don Giovanni Zampaglione ha previsto la presenza di uno chef d’eccezione Fortunato Stellitano che preparerà, sin dal primo pomeriggio, trippa e fagioli per le tantissime persone che vorranno partecipare alla serata di festa. La trippa, sottolinea lo chef Stellitano, è un piatto piuttosto semplice ma molto saporito, che ha trovato sempre molti estimatori. Ho delle idee e dei trucchi personali che tengo per me ma che hanno trovato nello stesso parroco un estimatore, in quanto appena ha assaggiato la trippa ne è rimasto positivamente “colpito”.

Don Giovanni Zampaglione invita tutti a venire ad assaggiare questa prelibatezza nella borgata masellese, in occasione della festa autunnale. Oltre allo chef Stellitano, ci sarà uno staff d’eccezione costituito da diversi membri della comunità che hanno dato la loro disponibilità per rendere possibile questa festa, staff che il parroco fornirà di capellini e magliette. In tempo di vendemmia, non può certamente mancare il vino novello, sostiene lo staff della parrocchia” Ss.Cosma e Damiano”, oltre che degustazioni di amari locali e certamente la coinvolgente musica tradizionale (organetto e tamburello), pertanto il divertimento è assicurato! Il parroco don Giovanni Zampaglione sottolinea che di questi momenti conviviali ne organizzo diversi durante l’anno (in collaborazione con il Consiglio pastorale parrocchiale), anche perché è una vera gioia vedere la mia comunita di Masella e dintorni, partecipare con entusiasmo, all’insegna della comunione. È bello ritrovarsi insieme e condividere attimi di gioia e felicità che allietano i cuori. Ad aprire la serata sarà un cantautore locale, Oscar Zaccuri, che riceverà dallo stesso parroco un premio speciale. Le riprese della serata saranno a cura di Graziano Tomarchio TV. Il ricavato della serata sarà devoluto per i bisogni della parrocchia stessa. Don Zampaglione e i vari membri dello staff della parrocchia “Ss.Cosma e Damiano” raccomandano la partecipazione e invitano a portare come ingrediente fondamentale: la voglia di far comunità e di divertirsi nell’unità.

Claudia Pugliese