Mazzaferro (Forza Italia) “grande soddisfazione per la tappa di Siderno del tour itinerante di Forza Italia”

Domani Sabato 23 novembre a Siderno alle 17,30 presso la Sala del Grand hotel President ci sarà il 5° incontro della campagna di ascolto “ RADICI ”, iniziativa itinerante ideata dal Coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro insieme ai 5 coordinatori provinciali: Sergio Torromino di Crotone, Marco Polimeni di Catanzaro, Gianluca Gallo di Cosenza, Giovanni Arruzzolo di Reggio e Michele Comito di Vibo Valentia.

Lo scopo di questi meeting e’ quello di dare voce a tutti i territori delle province calabresi, attraverso incontri con la popolazione e gli amministratori locali e andando a toccare ogni area della regione.

“Importante la scelta di inserire Siderno tra le 20 tappe, tutte pensate per raccogliere istanze e dare concreto supporto agli amministratori locali”.

Queste le parole di Vincenzo Mazzaferro già Coordinatore Comunale di Gioiosa Ionica.

Attento e lungimirante come sempre il Segretario Regionale Francesco Cannizzaro, che nei giorni scorsi ha dichiarato di aver chiamato l’iniziativa #RADICI perché crede che la politica debba partire “dal basso”, dal territorio, per riuscire a far crescere un albero grande e forte, che dia buoni frutti.

All’appuntamento di domani interverranno:

FEDERICO MILIA

Capogruppo Consiglio comunale RC

Segretario regionale Giovani

DOMENICO GIANNETTA

Consigliere regionale

GIACOMO CRINÒ

Consigliere regionale

SALVATORE CIRILLO

Consigliere regionale

MARIA STEFANIA CARACCIOLO

Assessore regionale

GIOVANNI ARRUZZOLO

Deputato della Repubblica

Segretario provinciale RC

GIUSI PRINCI

Deputato Parlamento Europeo

FRANCESCO CANNIZZARO

Vicecapogruppo Camera Deputati

Segretario regionale