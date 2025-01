Michele Affidato realizza il “Camomilla Award” per il Women for Women against Violence

Una serata di grande impatto emotivo e sociale è quella che si è svolta presso l’Auditorium del Centro Rai di Napoli, che ha ospitato la IX edizione del “Women for Women Against Violence – Camomilla Award”.

L’evento, diretto da Antonio Centomani, e condotto da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, ha offerto una commovente celebrazione della forza e del coraggio di tante donne che, dopo aver vissuto esperienze di violenza o malattia, sono riuscite a ritrovare la propria strada.

Tra i momenti clou della serata, il conferimento del prestigioso “Camomilla Award” ideato e realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, simbolo di rinascita e resilienza.

Michele Affidato, noto per la sua capacità di trasformare l’arte orafa in espressione di messaggi sociali profondi, da nove anni contribuisce con la sua arte all’evento con una scultura raffigurante due mani con al centro un fiore di camomilla che rappresenta le virtù terapeutiche di questo fiore, noto per la sua capacità di guarire le piante malate: è stato scelto come emblema per ricordare il potere della guarigione e della resilienza.

Il premio è stato assegnato a figure di spicco che, grazie al loro impegno sociale e professionale, hanno saputo portare un messaggio di speranza e rinascita: da Carmela Pace, presidente Unicef a Rosario Valastro, presidente Croce Rossa Italiana, ma anche lo Chef Gennaro Esposito, Simona Sala, direttrice Rai Radio2, il giornalista Giuseppe Brindisi, la conduttrice tv Emanuela Folliero, l’attivista, scrittrice e conduttrice tv Vladimir Luxuria, la fotografa Tiziana Luxardo, la kosovara Adelina Trshana studentessa della World House di Rondine e il regista Giuseppe Nuzzo per il corto “La scelta”.

Dopo essere stata premiata dallo stesso Affidato, Carmela Pace ha avuto parole di profonda stima per il maestro orafo, sottolineando il valore del suo lavoro come Ambasciatore nazionale per UNICEF Italia.

La realizzazione del premio “Camomilla Award” rappresenta l’impegno costante di Affidato nel supportare “Women for Women – Against Violence”, un progetto ideato e prodotto da Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas Aps, e supportato da enti di rilievo nazionale, tra cui il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e diverse organizzazioni umanitarie come UNICEF e LILT.

Da anni, Affidato sostiene la manifestazione, affermando con forza il suo sostegno alla lotta contro la violenza e alla sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno, malattie che segnano profondamente le vite di molte donne.

L’evento, oltre a premiare gli sforzi delle protagoniste nella lotta contro la violenza e la malattia, è stato arricchito da esibizioni artistiche e testimonianze toccanti, come il monologo di Rosanna Banfi, la testimonianza dell’orfano di femminicidio Nicolò Maja e l’intervento di Nadia Accetti.

Hanno partecipato anche artisti e figure di spicco della scena italiana, dalla violinista Elsa Martignoni ai Gemelli di Guidonia, regalando al pubblico un’esperienza di forte ispirazione. L’intera serata è stata trasmessa su Rai Uno.

Grazie al contributo di Michele Affidato e di tutte le persone coinvolte, “Women for Women – Against Violence – Camomilla Award” continua ad essere un faro di speranza e un potente strumento di sensibilizzazione su temi urgenti e attuali.