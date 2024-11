Michele Drosi a Cinquefrondi: la presentazione di “La disfatta e la rinascita”

Martedì 3 Dicembre Michele Drosi presenterà a Cinquefrondi il suo libro “LA DISFATTA E LA RINASCITA.” (Città del Sole-edizioni).

Sarà l’Associazione Progetto Donna a presentare, nell’ambito della rassegna letteraria, il libro di Michele Drosi che ha come sottotitolo “Per un nuovo partito Democratico socialista, riformista, garantista.”

Michele Drosi, giornalista, scrittore, dirigente politico sarà ospite a Cinquefrondi per raccontare la crisi politica del Partito Democratico all’indomani della sconfitta elettorale del 25 settembre del 2022, quando il centrodestra, a guida Giorgia Meloni, vinse le Elezioni politiche.

Il libro fa una analisi critica della crisi della politica e del distacco dei cittadini dai partiti e analizza tutti i limiti di un Partito Democratico che non è riuscito a proporsi come forza veramente riformista capace di intercettare il voto degli strati sociali più deboli.

“Questo è avvenuto-scrive l’autore- perché il PD non è riuscito a parlare a tutto il Paese e a realizzare un progetto con pochi punti chiave come il lavoro, le battaglie contro la guerra, la sicurezza e protezione dei più deboli”. Un saggio che affronta anche i limiti di una legge elettorale auspicando l’introduzione di “un sistema proporzionale sull’esempio delle elezioni per i Sindaci e per i Consigli comunali”.

Infine Drosi tocca il tema della Giustizia e del garantismo analizzando diversi casi di malagiustizia di cui sono rimaste vittime noti esponenti politici come Mario Oliverio, Ottaviano Del Turco, Marcello Pittella ed altri.

Martedì 3 Dicembre, ore 16.00, nella sede di Progetto Donna, in via Bruno Buozzi, dopo i Saluti istituzionali, sarà la Presidente dell’Associazione Cinquefrondese, Professoressa Franca Ieranò a presentare l’evento, mentre dialogherà con l’autore Aldo Polisena.

Polistena 28 .11.2024 Aldo Polisena