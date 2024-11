Miriam Scarcello celebra Rosa Balistreri al Teatro Bellini di Napoli

Di Nicoletta Toselli

Napoli, 5 novembre 2023. Un altro tassello si aggiunge alla ricca programmazione di Naples in the World, la kermesse che celebra la cultura e lo spettacolo napoletano nel mondo. Ieri sera, è stata Miriam Scarcello, artista originaria di Praia a Mare, è salita sul palco del Piccolo Teatro Bellini per rendere omaggio alla grande cantautrice siciliana Rosa Balistreri.

L’evento, organizzato sotto la sapiente direzione artistica di Giuseppe Mascolo, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura mediterranea. La performance di Miriam Scarcello, artista poliedrica e dalla voce inconfondibile, è stato un viaggio emozionante attraverso le canzoni più celebri di Rosa Balistreri, un’icona della musica popolare siciliana che ha saputo unire le tradizioni musicali della sua terra alla contemporaneità.

Attraverso la sua interpretazione, Miriam Scarcello ha restituito tutta la forza e la passione della voce di Rosa Balistreri, una donna che ha saputo raccontare con la sua musica le storie, le sofferenze e le gioie del popolo siciliano. Un omaggio sentito e profondo a una delle figure più emblematiche della canzone d’autore italiana.

La serata al Teatro Bellini si è inserita in un contesto più ampio, quello di Naples in the World, una rassegna che da anni ormai offre al pubblico napoletano e non solo l’opportunità di assistere a spettacoli di altissimo livello, con protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale.

La scelta di dedicare una serata a Rosa Balistreri è un ulteriore conferma della volontà di valorizzare le radici culturali del nostro Paese e di promuovere un dialogo tra le diverse espressioni artistiche.

Miriam Scarcello non nasconde la propria soddisfazione: “È un grande onore per me aver ricevuto per la terza volta, dal 2002, poi nel 2010 ed infine ora nel 2024 il premio NAPLES IN THE WORLD, indetto dalla Regione Campania con l’associazione “Formare” . Il Direttore artistico, Giuseppe Mascolo, con il quale collaboro dagli anni 2000, direttore artistico del teatro Bellini per 10 anni e poi assessore alla cultura e spettacolo ad Amalfi, ha da sempre creduto in me e nell’originalità delle mie interpretazioni della canzone popolare, sia calabrese che siciliana. Con lui ho cantato in tutta la Costiera Amalfitana, davanti a folle di turisti stranieri che apprezzavano moltissimo il nostro dialetto!”

Per ulteriori informazioni sulla programmazione completa di Naples in the World, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione o seguire i canali social.