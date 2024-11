Mirto Crosia, dal 1° dicembre nuova postazione del 118

Anche Mirto, popolosa frazione di Crosia, secondo comune più grande dell’area dopo Corigliano-Rossano, avrà la sua postazione di emergenza territoriale.

Con la dotazione di un’ambulanza medicalizzata e di personale infermieristico professionale, la postazione 118 sarà operativa da domenica 1° dicembre e sarà inaugurata nei prossimi giorni.

È quanto fa sapere la presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface, sottolineando come questo nuovo ed importante presidio rafforzerà l’offerta sanitaria per tutto l’hinterland.

La Presidente Straface coglie l’occasione per ringraziare per l’attenzione e la disponibilità dimostrata in questi mesi di interlocuzione il vicesindaco Giovanni De Vico, il direttore generale dell’Asp di Cosenza Antonio Graziano ed il dirigente dell’Emergenza Urgenza dell’Asp di Cosenza Riccardo Borselli.

Quella di Mirto – Crosia sarà, quindi, una delle 75 postazioni previste nell’ambito del nuovo assetto del servizio Emergenza 118 previsto da Azienda Zero attraverso la quale prosegue l’azione di riorganizzazione dei servizi sanitari della rete territoriale dell’emergenza – urgenza portata avanti dal Presidente Roberto Occhiuto.